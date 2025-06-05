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Трамп призначив нового головкома об'єднаних сил НАТО

05 червня 2025, 19:53
Трамп призначив нового головкома об'єднаних сил НАТО
Фото: flickr.com irforceassociation
Ним став генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.
Президент США Дональд Трамп призначив нового верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Ним став генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.
 
Про це повідомляє Міністерство оборони США.
 
Міністр оборони США Піт Хегсет сьогодні оголосив, що президент Трамп висунув нову кандидатуру на посаду верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО.
 
"Генерал-лейтенанта ВПС Алексуса Дж. Гринкевича призначити на посаду генерала під час виконання обов'язків Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі", - пояснив він.
 
Водночас за словами міністра, НАТО також погодилося призначити генерал-лейтенанта Гринкевича верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.
 
Зауважимо, що Гринкевич наразі обіймає посаду директора операцій J-3 Об'єднаного штабу Пентагону, Вашингтон, округ Колумбія.
 
Окрім посади в НАТО, генерал-лейтенант буде призначений командувачем Європейського командування США.

 

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