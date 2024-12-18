Трамп публічно висміяв Трюдо, заявивши, що Канада має бути штатом США

Жартівливі коментарі набули більш зловісного відтінку, оскільки Трюдо наразі бореться за політичне виживання.

Новообраний президент США Дональд Трамп знову висміяв Канаду в той час, як тамтешній прем'єр-міністр Джастін Трюдо намагається подолати кризу, спричинену раптовою відставкою міністерки фінансів Христі Фріланд.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ніхто не може відповісти, чому ми субсидуємо Канаду на суму понад 100 000 000 доларів на рік? Це безглуздо!... Багато канадців хочуть, щоб Канада стала 51-м штатом. Вони б значно заощадили на податках і військовому захисті. Я думаю, це чудова ідея. 51-й штат!!!", - написав Трамп у середу, 18 грудня, в соціальній мережі Truth Social.

Трамп жартує, що Канада завжди може стати 51-м штатом США, а Трюдо — губернатором, відтоді, як канадський лідер зустрівся з новообраним американським президентом у маєтку Мар-а-Лаго. Втім, здавалося б жартівливі коментарі, набули більш зловісного відтінку, оскільки Трюдо зараз бореться за політичне виживання.