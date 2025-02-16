Трамп, путін і Зеленський можуть зібратися на саміт – Reuters

У Саудівській Аравії обговорять майбутній саміт за участю Трампа, путіна і Зеленського

У Саудівській Аравії найближчими днями обговорять можливий майбутній саміт за участю президентів США, рф і України - Дональда Трампа, путіна і Володимира Зеленського.

Про це пише Reuters із посиланням на представника США Майкла Маккола.

Зазначається, що американські та російські офіційні особи зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб "розпочати переговори, спрямовані на припинення майже трирічної війни".

За словами Маккола, до Саудівської Аравії вирушать держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Вальц і спецпредставник Білого дому на Близькому Сході Стів Віткофф, а метою переговорів буде саме організація зустрічі між трьома президентами.

"Джерело, обізнане про плани, підтвердило заплановані переговори в Саудівській Аравії між офіційними особами США і росії. Держдепартамент США не одразу відповів на запит про коментар", - додали в Reuters.