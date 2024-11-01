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Трамп різко відповів на звинувачення в дружбі з путіним

01 листопада 2024, 11:35
Трамп різко відповів на звинувачення в дружбі з путіним
Трамп заявив, що саме він "заблокував будівництво "найбільшого у світі" газопроводу "Північний потік-2"
Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону і спростував заяву, що нібито він є "другом росії".
 
Про це сказав Трамп під час трансляції на Youtube.
 
"Вони люблять говорити, що я друг росії, що я працював на росію, що я російський шпигун. Ці люди хворі", - зазначив Трамп.
 
Крім того, він заявив, що саме він "заблокував будівництво "найбільшого у світі" газопроводу "Північний потік-2".
 
знищив його. Ніхто не міг цього зробити, крім мене", - додав Трамп.
 
В інтерв'ю кандидат у президенти також заявив, що хоче призначити мільярдера Ілона Маска та екскандидата в президенти Роберта Кеннеді-молодшого на впливові посади, якщо його переоберуть. А нібито його зв'язок із росією він вважає операцією Демократичної партії, яку було розпочато, щоб дати можливість перемогти Гілларі Клінтон у 2016 році.
 
Трамп не залишив поза увагою і персони президента США Джо Байдена та кандидата від демократів Камали Гарріс. Він заявив, що Байден "не в собі вже давно".
 
"Байден не в собі вже давно, а Камала тупа як пробка. Ці люди вороги народу", - зазначив він.

 

Дональд ТрампПутінвійна в Україніросія окупанти

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