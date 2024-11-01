Трамп різко відповів на звинувачення в дружбі з путіним

Трамп заявив, що саме він "заблокував будівництво "найбільшого у світі" газопроводу "Північний потік-2"

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону і спростував заяву, що нібито він є "другом росії".

Про це сказав Трамп під час трансляції на Youtube.

"Вони люблять говорити, що я друг росії, що я працював на росію, що я російський шпигун. Ці люди хворі", - зазначив Трамп.

Крім того, він заявив, що саме він "заблокував будівництво "найбільшого у світі" газопроводу "Північний потік-2".

"Я знищив його. Ніхто не міг цього зробити, крім мене", - додав Трамп.