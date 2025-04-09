Трамп різко висловився про спроби укласти з США торгову угоду

Країни, які бажають нової торгової угоди, за його словами, "цілують його в дупу".

Президент США Дональд Трамп назвав тарифну політику його країни "війною зі світом", але одразу відмовився від цих слів. Країни, які бажають нової торгової угоди, за його словами, "цілують його в дупу".

"Я дійсно думаю, що війна зі світом, яка не є війною взагалі, тому що вони всі приїжджають сюди. Японія приїжджає сюди, поки ми говоримо. Вони летять у літаку, багато з них. Всі вони жорсткі переговірники", - заявив Трамп на президентській вечері Національного республіканського комітету Конгресу США.

Через деякий час американський лідер додав, що інші країни телефонують йому, "вмирають" та "цілують в дупу" заради нової торгової угоди.

"Будь ласка, будь ласка, сер, укладіть угоду. Я зроблю все, що завгодно, сер", - додав він.