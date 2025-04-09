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Трамп різко висловився про спроби укласти з США торгову угоду

09 квітня 2025, 10:05
Трамп різко висловився про спроби укласти з США торгову угоду
Фото: reuters.com
Країни, які бажають нової торгової угоди, за його словами, "цілують його в дупу".
Президент США Дональд Трамп назвав тарифну політику його країни "війною зі світом", але одразу відмовився від цих слів. Країни, які бажають нової торгової угоди, за його словами, "цілують його в дупу".
 
Про це повідомляє CNN.
 
"Я дійсно думаю, що війна зі світом, яка не є війною взагалі, тому що вони всі приїжджають сюди. Японія приїжджає сюди, поки ми говоримо. Вони летять у літаку, багато з них. Всі вони жорсткі переговірники", - заявив Трамп на президентській вечері Національного республіканського комітету Конгресу США.
 
Через деякий час американський лідер додав, що інші країни телефонують йому, "вмирають" та "цілують в дупу" заради нової торгової угоди.
 
"Будь ласка, будь ласка, сер, укладіть угоду. Я зроблю все, що завгодно, сер", - додав він.
СШАДональд Трампмита

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