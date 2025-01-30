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Трамп робить настільки багато заяв, що за ним не встигають стенографісти – AP

30 січня 2025, 19:51
Трамп робить настільки багато заяв, що за ним не встигають стенографісти – AP
Фото: flickr.com
У Білому домі стенографісти мають багато роботи і перевантажені через розшифрування надто довгих промов нового очільника.

В адміністрації Трампа вже думають про те, щоб залучити додаткових фахівців.

Про це інформує агенція АР, посилаючись на обізнані джерела.

"Зараз ведуться дискусії про те, щоб найняти додатковий персонал та не відставати від робочого навантаження",- пише видання. 

До прикладу, лише у день інавгурації стенографістам довелося розшифровувати більше 22 тисячі слів президента, що становить близько 80-90 сторінок тексту зі стандартним шрифтом та інтервалами. 

Під час того, як Трамп відвідав місця стихійного лиха в Північній Кароліні і Каліфорнії, він наговорив 17 тисяч слів. 

"Цього достатньо, щоб перенавантажити вуха й пальці навіть найвідданіших стенографістів, особливо після чотирьох років відносного мовчання Джо Байдена",- йдеться в матеріалі і далеко не завжди висловлювання стосуються теми заходу. 

Ще одни прклад, коли в середу президент підписував закон про прискорення депортацій, він розповідав про свої досягнення та стверджував, що Хамас використовує презервативи за кошти американців, аби виготовити з них бомби в Газі. 

Такоє Трамп відстоював своє рішення заморозити федеральні витрати й скоротити кількість держслужбовців, а також зробив несподівану заяву, що розгорне табір для мігрантів у Гуантанамо на Кубі. 

Агенція зазначає, що коментарі президента США часто переповнені неправдою, безпідставними твердженнями та звинуваченнями: це стосується і його заяв про "вкрадені" вибори в 2016 році, які були спростовані судами й розслідуваннями ЗМІ, а також закидів на адресу попередньої адміністрації. 

"Буває важко зрозуміти, коли слід сприймати його серйозно, а коли - ні, наприклад, під час його висловлювань про третій президентський термін, заборонений Конституцією США",- пише AP. 

Крім того, час від часу Трамп висловлює суперечливі твердження - і в в один день він заявив, що не був здивований, коли сенаторки-республіканки Сьюзан Коллінз і Ліза Мурковскі виступили проти призначення Піта Гегсета на чолі Пентагону, а вже наступного ранку Трамп сказав, що був "дуже здивований" тим, як вони проголосували. 

Через це спеціалісти в сфері комунікацій переживають, що шалений темп заяв нового президента виснажить людей у його оточенні, які просто підуть. І це є проблемою, оскільки матиме вплив на поінформованість суспільства щодо дій президента та його адміністрації.

 
Дональд Трампзаявивстенографісти

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