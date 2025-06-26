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ПОЛІТИКА

Трамп: росія не нападе на НАТО, поки я президент

26 червня 2025, 14:53
Трамп: росія не нападе на НАТО, поки я президент
Президент США підкреслив, що Америка "тут, щоб допомогти" європейським партнерам.

Під час саміту НАТО в Гаазі президент США Дональд Трамп уперше змінив риторику та висловив тверду підтримку альянсу та його оборонній місії.

Про це повідомляє Washington Postз посиланням на трьох європейських чиновників, обізнаних про перебіг дискусій.

Трамп розпочав основну сесію НАТО з позитивних слів про витрати на оборону і пообіцяв, що Росія ніколи не нападе на НАТО, поки він залишається президентом, зазначать журналісти.

"Інші лідери, у свою чергу, високо оцінили зусилля Трампа щодо збільшення європейських витрат на оборону. Деякі схвалили його удари по Ірану. Багато хто сприйняв лестощі, які, як вони зрозуміли, є дуже ефективним способом досягти серця Трампа", - сказали європейські чиновники.

Президент США підкреслив, що Америка "тут, щоб допомогти" європейським партнерам. Такий розворот у риториці контрастував з його колишніми погрозами залишити союзників без захисту.

24−25 червня в Гаазі (Нідерланди) відбувся саміт лідерів країн НАТО — перший під керівництвом Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянсу та експрем'єра Нідерландів. Як припускають західні медіа, його головною темою є ситуація на Близькому Сході, тоді як тема війни росії проти України, ймовірно, відходить на другий план.

Після саміту Трамп заявив, що Європа буде брати більше відповідальності за власну безпеку й це допоможе уникнути катастроф, як війна рф проти України.

війнаНАТОДональд Трамп

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