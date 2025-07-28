Трамп розглядає скорочення військ США в Європі – Politico

На сьогодні в Німеччині дислоковано близько 35 тисяч американських військовослужбовців.

Берлін занепокоєний можливим скороченням американської військової присутності в Європі та прагне не допустити односторонніх рішень Вашингтона. Німеччина побоюється, що США почнуть згортати свої бази швидше, ніж союзники встигнуть компенсувати втрати.

Про це повідомляє Politico.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус нещодавно відвідав Вашингтон, де провів переговори з главою Пентагону Пітом Гегсетом. За його словами, Німеччина прагне бути частиною координації майбутніх рішень щодо американських військ у Європі та готова до змін у позиції США.

Пентагон готує глобальний перегляд

Очікується, що у вересні США представлять звіт про глобальне розміщення своїх збройних сил. Це стосується не лише Європи, а й Індо-Тихоокеанського регіону, де зростає напруження. У Берліні визнають, що не мають повного уявлення про плани США й строки можливих змін.

Німеччина — ключова база США в Європі

На сьогодні в Німеччині дислоковано близько 35 тисяч американських військовослужбовців. Основними об’єктами є авіабаза Рамштайн і полігон Графенвер, найбільший за межами США. Військова інфраструктура ФРН відіграє критичну роль у логістиці, постачанні боєприпасів та ядерному стримуванні.

Німеччина продовжує інвестувати в оборону. У 2025 році її військовий бюджет становитиме 86 млрд євро, а до 2029 року зросте до 153 млрд євро — приблизно 3,5% ВВП. Цим Берлін демонструє готовність залишатись надійним партнером США та НАТО.

НАТО закликає до координації

НАТО також стежить за ситуацією. Посол США при Альянсі запевнив, що "сюрпризів не буде", і обговорення ведуться щодня. У кулуарах обговорюються сценарії скорочення до 30% американських військ у Європі, але офіційно ці плани поки не підтверджено.

Канцлер Фрідріх Мерц у липні провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої обговорив постачання зброї Україні й американську присутність у Європі. Під час візиту до США Мерц підняв це питання особисто в Овальному кабінеті. Трамп заявив, що Європа має брати на себе більше зобов'язань, але визнав прогрес з боку Німеччини.

Експерти вважають, що саме персональні контакти з американськими лідерами, особливо такими, як Трамп, можуть вплинути на майбутнє військової присутності США в регіоні.