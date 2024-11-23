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ПОЛІТИКА

Трамп розглядає створення посади спецпредставника для врегулювання війни в Україні

23 листопада 2024, 08:47
Трамп розглядає створення посади спецпредставника для врегулювання війни в Україні
Фото: Yahoo Finanzas
Новообраний президент планує створити нову посаду.

Новообраний президент Дональд Трамп розглядає можливість призначенняРічарда Гренелла, свого колишнього керівника розвідки, на посаду спеціального представника з питань "російсько-українського конфлікту".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела, знайомі з планами перехідної адміністрації.

Гренелл, який був послом Трампа в Німеччині та виконував обов'язки директора національної розвідки під час президентського терміну 2017-2021 років, якщо його буде обрано на цю посаду, відіграватиме ключову роль у зусиллях Трампа зупинити війну.

Якщо Дональд Трамп вирішить призначити Гренелла, спецпредставник стане ще одним  відкритим геєм в новому уряді США. Раніше Трамп оголосив, що воліє бачити своїм міністром фінансів Скотта Бессента, який також є відкритим геєм.

Хоча наразі посади спеціального представника, який би займався виключно врегулюванням “російсько-українського конфлікту”, не існує, Трамп розглядає можливість її створення.

Водночас, за словами співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, Трамп може вирішити не створювати спеціального представника з питань "конфлікту в Україні", хоча він серйозно розглядає таку можливість. Якщо ж він це зробить – то може обрати когось іншого на цю роль, оскільки немає жодних гарантій, що Гренелл погодиться.

Під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв швидко покласти край війні, хоча і не сказав, яким чином планує цього досягти.

Деякі погляди Гренелла можуть змусити українських лідерів замислитися.

Під час круглого столу Bloomberg у липні він виступив за створення “автономних зон” як засобу врегулювання "конфлікту", який розпочався після вторгнення Росії на суверенну територію України. 

Він також припустив, що не підтримуватиме вступ України до Організації Північноатлантичного договору в найближчому майбутньому – позиція, яку він поділяє з багатьма союзниками Трампа.

Прихильники Гренелла відзначають, що він має довгу дипломатичну кар'єру і глибоко розбирається в європейських справах. Окрім роботи на посаді посла в Німеччині, Гренелл також був спеціальним представником президента на мирних переговорах щодо Сербії та Косова.

Дональд Трампвійна в Україні

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