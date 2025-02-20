Трамп розказав про грубе поводження з його міністром фінансів в Києві

За його словами, американець довго добирався до Києва, і ця поїздка була "небезпечною".

Американський президент Дональд Трамп заявляє, що його міністр фінансів Скотт Бессент минулого тижня зіткнувся з грубим ставленням під час свого візиту до столиці України.

Про це американський глава розказав на борту президентського літака, якого цитує агенція AP.

Трамп сказав, що Бессент довго добирався до Києва, і ця поїздка була "небезпечною". Він планував підписати угоду, а "повернувся з порожніми руками".

За словами голови Білого дому, з Бессентом поводилися "досить грубо", а президент Зеленський нібито був недоступний до зустрічі, бо "спав".

"Скотт Бессент дійсно поїхав туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому "ні", а Зеленський спав і не міг зустрітися з ним", – сказав Трамп.

Минулого тижня керівник Мінфіну США зустрівся з прем'єром Шмигалем.