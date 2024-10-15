Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп розкритикував Fox News через майбутнє інтерв'ю з Гарріс

15 жовтня 2024, 11:12
Трамп розкритикував Fox News через майбутнє інтерв'ю з Гарріс
джерело AA
Колишній американський президент заявив, що Fox News став "м'яким до демократів".

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у понеділок, 14 жовтня, розкритикував Fox News, після того, як лояльний до республіканців телеканал оголосив, що кандидат від демократів Камала Гарріс погодилася дати інтерв'ю мережі.

Про це повідомляє The Hill.

"Брехлива Камала Гарріс мудро вибрала Брета Байєра з FoxNews для такого необхідного інтерв'ю, тому що він вважається “справедливим і збалансованим”, хоча часто є дуже м'яким до тих, хто перебуває в “коктейльному колі” лівих", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

"Я волів би бачити більш жорсткого журналіста, але Fox став настільки слабким і м'яким до демократів, постійно забруднюючи ефір представниками Камали … що все це більше не має значення", - додав він.

Заява Трампа з'явилася після того, як на Гарріс протягом декількох тижнів чинився тиск через те, що вона не давала інтерв'ю провідним засобам масової інформації.

Як повідомляє The Hill, Трамп має невелику перевагу над своєю демократичною суперницею Камалою Гарріс.

Серед виборців, які голосуватимуть достроково в хитких штатах, Опитування Центру політичних досліджень Гарвардського університету Harvard CAPS/Harris, показало: 48% виборців у хитких штатах, які заявили, що проголосують достроково, обрали Трампа, в той час як 47% — Гарріс. Ще 5% респондентів сказали, що зробили інший вибір або ще не голосували.  

За словами співорганізатора опитування Марка Пенна, стратегія Трампа щодо штатів, які вагаються, “приносить свої плоди”. Згідно з опитуванням, серед усіх виборців у ключових штатах, що вагаються, Трамп піднявся на 2%, здобувши 48% підтримки проти 46% у Гарріс.

Однак у національному масштабі серед виборців, які голосують достроково, Гарріс випереджає Трампа на 8%: 51% проти 43%. Загалом 45% виборців сказали, що проголосують достроково, порівняно з 50% тих, хто планує проголосувати в день виборів.  

Дональд ТрампВибори в СШАКамала Гарріс

Останні матеріали

Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Політика
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 12:20
росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати в Курській області – Дональд Гілл
Політика
росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати в Курській області – Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 23:10
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Політика
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 16:22
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Політика
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 12:11
Курська область: ведуться дуже інтенсивні бої з перемінним успіхом. Звичайна ситуація? – Том Купер
Cуспільство
Курська область: ведуться дуже інтенсивні бої з перемінним успіхом. Звичайна ситуація? – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2024, 22:51
Трамп забрав британські військово-морські секрети в Мар-а-Лаго. Тепер Лондон остерігається нових операцій ГРУ – британські ЗМІ
Політика
Трамп забрав британські військово-морські секрети в Мар-а-Лаго. Тепер Лондон остерігається нових операцій ГРУ – британські ЗМІ
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 16:20
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Політика
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 12:42
ППО України знову допускає помилки. Тим часом росіяни вже почали літати над лінією фронту – Том Купер
Cуспільство
ППО України знову допускає помилки. Тим часом росіяни вже почали літати над лінією фронту – Том Купер
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 02:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється