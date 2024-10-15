Трамп розкритикував Fox News через майбутнє інтерв'ю з Гарріс

Колишній американський президент заявив, що Fox News став "м'яким до демократів".

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у понеділок, 14 жовтня, розкритикував Fox News, після того, як лояльний до республіканців телеканал оголосив, що кандидат від демократів Камала Гарріс погодилася дати інтерв'ю мережі.

Про це повідомляє The Hill.

"Брехлива Камала Гарріс мудро вибрала Брета Байєра з FoxNews для такого необхідного інтерв'ю, тому що він вважається “справедливим і збалансованим”, хоча часто є дуже м'яким до тих, хто перебуває в “коктейльному колі” лівих", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

"Я волів би бачити більш жорсткого журналіста, але Fox став настільки слабким і м'яким до демократів, постійно забруднюючи ефір представниками Камали … що все це більше не має значення", - додав він.

Заява Трампа з'явилася після того, як на Гарріс протягом декількох тижнів чинився тиск через те, що вона не давала інтерв'ю провідним засобам масової інформації.

Як повідомляє The Hill, Трамп має невелику перевагу над своєю демократичною суперницею Камалою Гарріс.

Серед виборців, які голосуватимуть достроково в хитких штатах, Опитування Центру політичних досліджень Гарвардського університету Harvard CAPS/Harris, показало: 48% виборців у хитких штатах, які заявили, що проголосують достроково, обрали Трампа, в той час як 47% — Гарріс. Ще 5% респондентів сказали, що зробили інший вибір або ще не голосували.

За словами співорганізатора опитування Марка Пенна, стратегія Трампа щодо штатів, які вагаються, “приносить свої плоди”. Згідно з опитуванням, серед усіх виборців у ключових штатах, що вагаються, Трамп піднявся на 2%, здобувши 48% підтримки проти 46% у Гарріс.

Однак у національному масштабі серед виборців, які голосують достроково, Гарріс випереджає Трампа на 8%: 51% проти 43%. Загалом 45% виборців сказали, що проголосують достроково, порівняно з 50% тих, хто планує проголосувати в день виборів.