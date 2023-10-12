Трамп розкритикував Нетаньягу за "недостатню підготовку" до атаки Хамас

Колишній президент США заявив, що Ізраїль не був готовий до нападу бойовиків.

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу за "недостатню підготовку" до нещодавньої масштабної атаки бойовиків Хамас.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп, який є лідером серед потенційних кандидатів у президенти США від Республіканської партії на виборах 2024 року, сказав, що Нетаньягу "дуже сильно постраждав" через напад.

"Він не був готовий. Він не був готовий, і Ізраїль не був готовий. А при Трампі їм не довелося б бути готовими", - заявив колишній президент США.

Коментарі Трампа пролунали в той час, коли Ізраїль все ще оговтується від однієї з найбільш руйнівних атак у своїй історії. У відповідь на напад Хамас Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази.

Один із суперників Трампа серед республіканців, губернатор Флориди Рон Десантіс, розкритикував колишнього президента за ці коментарі.

"(Це) абсурд, що будь-хто, а тим більше той, хто балотується в президенти, вирішив би зараз критикувати нашого друга і союзника, Ізраїль", - написав Десантіс у соціальних мережах.

Виступаючи перед прихильниками у Флориді в середу ввечері, Трамп знову прокоментував готовність Ізраїлю, вказавши на "деякі речі, які пішли не так за останній тиждень".

"Вони повинні це виправити, тому що борються з потенційно дуже великою силою, вони борються потенційно з Іраном", - заявив Трамп.

Трамп і Нетаньяху мали тісні стосунки під час перебування Трампа на посаді президента, хоча в їхніх колись приязних відносинах з'явилися тріщини.