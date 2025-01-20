Трамп ризикує повторити "в'єтнамський сценарій" в Україні – колишній стратег Трампа

Важко оцінити, наскільки Беннон зараз впливає на Трампа.

Колишній головний стратег Трампа Стів Беннон в інтерв'ю Politico попередив, що Дональд Трамп ризикує зазнати невдачі у відносинах з Україною та може бути ще глибше втягнутий у військовий конфлікт владіміра путіна, подібно до того, як Річард Ніксон, 37-й президент США, постраждав від спроб вивести війська з В'єтнаму.

Ведучий впливового подкасту War Room виступає за припинення вкрай важливої американської військової допомоги Києву, але побоюється, що його колишній бос потрапить у пастку, розставлену альянсом американської оборонної промисловості, європейців і навіть деяких друзів самого Беннона, які, на його думку, зараз перебувають в омані. Серед них Кіт Келлог, якого Трамп обрав на посаду спеціального представника з питань України та росії.

"Якщо ми не будемо обережними, це перетвориться на В'єтнам Трампа. Це те, що сталося з Річардом Ніксоном. Він став головним у цій війні, і вона стала його війною, а не Ліндона Джонсона [36-го президента США]", — сказав Беннон.

Келлог стверджує, що будь-яка угода, спрямована на припинення трирічної війни, повинна містити надійні гарантії безпеки для України, щоб Росія не могла просто вторгнутися знову. І Келлог говорив про збереження американської військової допомоги, щоб чинити тиск на Москву і змусити її погодитися на гідну угоду.

Попри дружбу з Келлоггом, Беннон вважає, що таке зволікання лише збільшить ризик втягування США у війну, яку він вважає такою, що неможливо виграти й такою, що не відповідає національним інтересам Америки.

Але Беннон також підкреслив, що він не є фанатом російського лідера.

"путін — поганий хлопець. Він дуже поганий хлопець. КДБ — погані хлопці. Але я не сплю ночами, хвилюючись про російський вплив на Європу. Вони [європейці] не вважають росію реальною загрозою. Якби вважали, то кинули б у гру набагато більше грошей і військ", — додав колишній головний стратег Трампа.

Нагадаємо, що новообраний президент США Дональд Трамп обіцяв, що зробить "мир" ще до вступу на посаду, однак тепер його команда каже, що сподівається на угоду протягом перших 100 днів.