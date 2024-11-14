Трамп ризикує втратити підтримку Сенату в питанні призначення генпрокура

Трампу може забракнути голосів для призначення генпрокурора.

Новообраному президенту США Дональду Трампу може забракнути голосів для призначення генпрокурора. На цей пост він хоче висунути Метта Гейтца.

Про це повідомляє CBS News Скотта Макфарлейна.

Для того, щоб Гейтц отримав посаду генпрокурора, його призначення має спершу погодити американський Сенат.

Але, за даними кореспондента CBS News, сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що знає від п'яти до 10 своїх колег-республіканців, які не проголосують за затвердження Гейтца на посаді генерального прокурора.

Цього було б достатньо, щоб заблокувати призначення, але до офіційного розгляду його кандидатури в Сенаті залишаються тижні, і за цей час багато чого може змінитися.

Гейтц відомий тим, що ініціював відставку спікера Палати представників з його ж партії, що стало першим подібним випадком в історії США. Він займає антиукраїнську позицію та закликав припинити військову та фінансову допомогу Україні.

Окрім цього, Гейтц майже три роки перебував під розслідуванням за звинуваченнями у секс-торгівлі за участю 17-річної дівчини. І хоч його не притягнули до кримінальної відповідальності, комітет з етики Палати представників продовжує розслідування щодо республіканця за звинуваченнями в сексуальних домаганнях та вживанні заборонених наркотиків.