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Трамп щиро розчарований путіним – Reuters

29 травня 2025, 20:35
Трамп щиро розчарований путіним – Reuters
Ймовірно, Білий Дім вдарить по рф руками Конгресу, аби Трамп міг і далі запевняти путіна, що він тут ні до чого.
Дональд Трамп щиро розчарований небажанням путіна закінчувати війну і вже серйозно розмірковує про можливість запровадження нових санкцій проти росії.
 
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Білому домі.
 
Співрозмовники видання кажуть, що американський президент досі сподівається на розвиток економічного партнерства з росією, тому досі уникає нових санкцій, які, на його погляд, стануть ескалацією напруженості у відносинах з москвою. Але через непоступливість кремля в питанні війни президент США почав замислюватися і над таким варіантом.
 
"Він завжди шукає різні способи чинити тиск. Він завжди зважує свої варіанти", — сказав неназваний високопоставлений чиновник Білого дому.
 
Американські чиновники вже підготували новий пакет економічних санкцій проти росії, який включає обмеження у банківському та енергетичному секторах. Зараз цей пакет чекає лише відмашки Трампа, зазначає Reuters.
 
Одним із варіантів, який підтримують деякі радники Трампа, є запропонований сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом законопроект про 500-відсоткове мито на імпорт до США товарів з тих країн, які купують російську нафту і газ. Перевагою саме цього варіанту є те, що ці санкції де-юре запровадить Конгрес США, і Трамп зможе сказати путіну, що це було не його рішення, сказав один американський чиновник, безпосередньо обізнаний із цим питанням. Це, у свою чергу, може зберегти для Трампа "життєздатну лінію зв'язку" з путіним.
 
За словами одного з американських чиновників, чиновники Білого дому провели розмови з республіканцями в Сенаті щодо змісту цього законопроекту.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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