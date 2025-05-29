Трамп щиро розчарований путіним – Reuters

Ймовірно, Білий Дім вдарить по рф руками Конгресу, аби Трамп міг і далі запевняти путіна, що він тут ні до чого.

Дональд Трамп щиро розчарований небажанням путіна закінчувати війну і вже серйозно розмірковує про можливість запровадження нових санкцій проти росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Білому домі.

Співрозмовники видання кажуть, що американський президент досі сподівається на розвиток економічного партнерства з росією, тому досі уникає нових санкцій, які, на його погляд, стануть ескалацією напруженості у відносинах з москвою. Але через непоступливість кремля в питанні війни президент США почав замислюватися і над таким варіантом.

"Він завжди шукає різні способи чинити тиск. Він завжди зважує свої варіанти", — сказав неназваний високопоставлений чиновник Білого дому.