Трамп штовхає Китай до сценарію війни за Тайвань – WP

Трамп сподівався, що китайці приповзуть до нього вимолювати кращі умови, але насправді лише розлютив Пекін

Розв’язана Дональдом Трампом митна війна проти Китаю може запустити сценарій війни справжньої.

Про це пише Washington Post із посиланням на думку аналітиків.

Аналітики та люди, наближені до чиновників у китайських керівних колах, стверджують, що та агресивність і швидкість, з якою Трамп почав та ескалював митну війну, стала для Пекіна несподіванкою і навіть шоком. Найгірше те, що Вашингтон навіть не намагається почати якісь предметні переговори про врегулювання торговельної суперечки. Фактично на тлі різкого погіршення двосторонніх стосунків між Пекіном і Вашингтоном залишилося дуже мало надійних каналів для непублічних контактів.

Джуд Бланшетт, який керує китайським напрямком в американському аналітичному центрі Rand Corporation, каже, що всі надто зосередилися на питання тарифів, хоча справжня проблема полягає в тому, що дві країни втратили канали прямого зв’язку.