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Трамп штовхає Китай до сценарію війни за Тайвань – WP

13 квітня 2025, 20:55
Трамп штовхає Китай до сценарію війни за Тайвань – WP
Трамп сподівався, що китайці приповзуть до нього вимолювати кращі умови, але насправді лише розлютив Пекін
Розв’язана Дональдом Трампом митна війна проти Китаю може запустити сценарій війни справжньої.
 
Про це пише Washington Post із посиланням на думку аналітиків.
 
Аналітики та люди, наближені до чиновників у китайських керівних колах, стверджують, що та агресивність і швидкість, з якою Трамп почав та ескалював митну війну, стала для Пекіна несподіванкою і навіть шоком. Найгірше те, що Вашингтон навіть не намагається почати якісь предметні переговори про врегулювання торговельної суперечки. Фактично на тлі різкого погіршення двосторонніх стосунків між Пекіном і Вашингтоном залишилося дуже мало надійних каналів для непублічних контактів.
 
Джуд Бланшетт, який керує китайським напрямком в американському аналітичному центрі Rand Corporation, каже, що всі надто зосередилися на питання тарифів, хоча справжня проблема полягає в тому, що дві країни втратили канали прямого зв’язку.
 
"Пекін був терплячим до підвищення тарифів та інших підвищень до тих пір, поки вони думали, що у них є шанс сісти з Трампом і стабілізувати відносини. Зараз це зовсім не розглядається", - сказав він.
 
Тісні торговельно-інвестиційні зв’язки між двома найбільшими економіками світу тривалий час були головним стабілізуючим фактором у їхніх напружених дипломатичних відносинах. Аналітики попереджають, що розрив цих економічних зв’язків, ініційований Трампом, може усунути ключовий запобіжник та відкрити прямий шлях для справжньої війни між ними.
 
WP зазначає, що Трамп і його команда виходили з переконання, що Китай піде їм на поступки у торговій війні. Але офіційні особи Китаю дали зрозуміти, що Пекін готується до тривалої економічної битви зі Сполученими Штатами, оскільки вважає себе програвшою стороною у торговельних угодах часів першої каденції Трампа.
 
Аналітики кажуть, що чим довше затягнеться торгова війна, тим більша ймовірність того, що протистояння пошириться на інші сфери суперництва між двома країнами — зокрема, на ситуацію довкола Тайваню.

 

війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

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