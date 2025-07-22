Трамп шукає альтернативу SpaceX для проєкту "Золотий купол"

Хоча участь SpaceX не виключають повністю, у Білому домі хочуть зменшити залежність від одного гравця, чим були незадоволені ще до поточного конфлікту з Маском.

Президент США Дональд Трамп розпочав пошук альтернатив SpaceX у межах реалізації масштабного оборонного проєкту "Золотий купол" через загострення стосунків із засновником компанії Ілоном Маском.

Як повідомляє Reuters, серед можливих партнерів — супутниковий проєкт Kuiper компанії Amazon Джеффа Безоса, а також менш відомі компанії, як-от Stoke Space та Rocket Lab.

За інформацією агентства, до проєкту також можуть долучитися великі оборонні підрядники. Хоча участь SpaceX не виключають повністю, у Білому домі хочуть зменшити залежність від одного гравця, чим були незадоволені ще до поточного конфлікту з Маском.

Проєкт на $175 мільярдів

Вартість програми вже зросла до 175 млрд доларів, хоча попередні оцінки були в 6–7 разів меншими. Президент Трамп наголосив, що хоче бачити перші результати до закінчення свого президентського терміну — до січня 2029 року. Керівництво над реалізацією системи доручено генералу Майклу Гетлейну, заступнику командувача космічними операціями США.

Що таке "Золотий купол"?

"Золотий купол" — це передова система протиракетної оборони, що передбачає створення космічної мережі раннього виявлення та ураження ворожих ракет ще до того, як вони подолають більшість траєкторії. Заплановано запуск 400–1000 супутників-датчиків та близько 200 бойових супутників із лазерним або ракетним озброєнням.

Мета — забезпечити глобальне цілодобове покриття й здатність нейтралізувати загрозу ще на стартовому етапі. Система позиціонується як відповідь на нові міжконтинентальні виклики та відрізняється від ізраїльського «Залізного купола», який працює на коротких дистанціях.

Політичний і технологічний контекст

Серед компаній, які раніше претендували на участь у проєкті, окрім SpaceX, також були Palantir і Anduril. SpaceX мала б займатися не озброєнням, а постачанням інфраструктури, зокрема ракетними системами для виводу супутників на орбіту.

Нагадаємо, ще в січні Трамп підписав указ про створення нової оборонної системи для захисту США. Початково проєкт мав назву "Залізний купол", але згодом його було переіменовано на "Золотий купол", підкреслюючи масштаб і стратегічну важливість ініціативи.

Аналітики вважають, що розширення числа учасників дає проєкту не лише політичну стійкість, а й можливість пришвидшити технічну реалізацію амбітного плану.