Трамп скасував заборону Байдена на постачання авіабомб Ізраїлю
Президент США Дональд Трамп наказав передати Ізраїлю авіабомби MK84, скасувавши заборону попереднього лідера Штатів Джо Байдена.
Про це повідомили Reuters і Axios.
Авіабомба MK84 важить приблизно 908 кг і може завдавати руйнівних ударів по будівлях, укріпленнях і військовій техніці.
Адміністрація Байдена відправила до Ізраїлю тисячі таких бомб після атаки пропалестинських бойовиків Хамас 7 жовтня 2023 року. Але пізніше постачання призупинили через побоювання, що застосування MK84 призведе до більших жертв серед цивільного населення в секторі Гази. Це рішення спровокувало кризу у відносинах США та Ізраїлю. Американська єврейська громада, більшість якої підтримує Демократичну партію,гостро критикувала це рішення.
Але сьогодні Трамп скасував заборону Байдена, "тому що вони [ізраїльтяни] ці бомби купили".
"Ми сьогодні зняли заборону. І вони їх отримають. Вони заплатили за них і довго чекали на них", — сказав Трамп журналістам. Перед цим він написав у своїй соцмережі Truth Social: «Багато чого з того, що замовив і оплатив Ізраїль, але не відправив Байден, уже в дорозі!»
Ізраїльський посадовець у розмові з Axios сказав, що Пентагон повідомив Ізраїль про це рішення ще 24 січня. За джерелами, 1,8 тисячі авіабомб MK84 відправлять до країни найближчим часом.
І Трамп, і Байден — затяті прихильники Ізраїлю, незважаючи на критику Вашингтону з боку правозахисників через гуманітарну кризу в секторі Гази. США заявляють, що допомагають Ізраїлю захищатися від підтримуваних Іраном угруповань — Хамас у секторі Гази, «Хезболли» в Лівані та хуситів у Ємені.
Нагадаємо, 15 січня Ізраїль і Хамас досягли угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.