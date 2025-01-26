Трамп скасував заборону Байдена на постачання авіабомб Ізраїлю

Ізраїльський посадовець у розмові з Axios сказав, що Пентагон повідомив Ізраїль про це рішення ще 24 січня.

Президент США Дональд Трамп наказав передати Ізраїлю авіабомби MK84, скасувавши заборону попереднього лідера Штатів Джо Байдена.

Про це повідомили Reuters і Axios.

Авіабомба MK84 важить приблизно 908 кг і може завдавати руйнівних ударів по будівлях, укріпленнях і військовій техніці.

Адміністрація Байдена відправила до Ізраїлю тисячі таких бомб після атаки пропалестинських бойовиків Хамас 7 жовтня 2023 року. Але пізніше постачання призупинили через побоювання, що застосування MK84 призведе до більших жертв серед цивільного населення в секторі Гази. Це рішення спровокувало кризу у відносинах США та Ізраїлю. Американська єврейська громада, більшість якої підтримує Демократичну партію,гостро критикувала це рішення.

Але сьогодні Трамп скасував заборону Байдена, "тому що вони [ізраїльтяни] ці бомби купили".

"Ми сьогодні зняли заборону. І вони їх отримають. Вони заплатили за них і довго чекали на них", — сказав Трамп журналістам. Перед цим він написав у своїй соцмережі Truth Social: «Багато чого з того, що замовив і оплатив Ізраїль, але не відправив Байден, уже в дорозі!»

Ізраїльський посадовець у розмові з Axios сказав, що Пентагон повідомив Ізраїль про це рішення ще 24 січня. За джерелами, 1,8 тисячі авіабомб MK84 відправлять до країни найближчим часом.

І Трамп, і Байден — затяті прихильники Ізраїлю, незважаючи на критику Вашингтону з боку правозахисників через гуманітарну кризу в секторі Гази. США заявляють, що допомагають Ізраїлю захищатися від підтримуваних Іраном угруповань — Хамас у секторі Гази, «Хезболли» в Лівані та хуситів у Ємені.

Нагадаємо, 15 січня Ізраїль і Хамас досягли угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.