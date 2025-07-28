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Трамп сказав, що скорочує 50-денний ультиматум путіну

28 липня 2025, 15:55
Трамп сказав, що скорочує 50-денний ультиматум путіну
Президент США нагадав про своє розчарування російським диктатором
Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається скоротити час, даний кремлівському диктатору путіну на те, щоб домовитися з Україною про припинення вогню.
 
Про це Трамп сказав під час спільного спілкування з пресою в Тернберрі (Шотландія) за участю прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
 
Американський лідер знову зазначив, що він сильно розчарований путіним. В іншому підсумку, після закінчення 50 днів, Трамп обіцяв ввести вторинні санкції проти росії.
 
"У нас були обговорення, і ми думали, що вже неодноразово прийшли до якогось рішення. А потім путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто на кшталт Києва, вбиває багато людей, і я кажу: так робити не треба. Тому подивимося, що з цього вийде", - наголосив президент США.
 
Також Трамп додав, що він перегляне 50-денний ультиматум, який дав лідеру кремля, адже "вважає, що вже знає його відповідь". Він зазначив, що вже чотири рази розмовляв із путіним і думав, що війну можна було вже врегулювати "багато разів". Доки Україна, за його словами, "хоче щось робити" для припинення повномасштабної війни, з боку рф "чути виключно розмови".
Путінультиматумвійна в Україніросія окупанти

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