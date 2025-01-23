Трамп сподівається на допомогу Сі Цзіньпіна у завершенні війни рф проти України

Президент США заявив, що путіну сподобалася ідея зменшення арсеналу ядерної зброї.

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на допомогу Китаю в завершенні війни рф проти України.

Про це він сказав під час форуму у Давосі.

"Ми сподіваємося, що Китай допоможе нам зупинити війну між Україною і росією. Я згадав про це до речі під час телефонного дзвінка з президентом Сі. Сподіваюся, ми зможемо об'єднати зусилля і покласти край цьому", - сказав президент США.

Він також заявив, що путіну сподобалася ідея зменшення арсеналу ядерної зброї.