Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп сподівається на допомогу Сі Цзіньпіна у завершенні війни рф проти України

23 січня 2025, 21:07
Трамп сподівається на допомогу Сі Цзіньпіна у завершенні війни рф проти України
Президент США заявив, що путіну сподобалася ідея зменшення арсеналу ядерної зброї.
Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на допомогу Китаю в завершенні війни рф проти України.
 
Про це він сказав під час форуму у Давосі.
 
"Ми сподіваємося, що Китай допоможе нам зупинити війну між Україною і росією. Я згадав про це до речі під час телефонного дзвінка з президентом Сі. Сподіваюся, ми зможемо об'єднати зусилля і покласти край цьому", - сказав президент США.
 
Він також заявив, що путіну сподобалася ідея зменшення арсеналу ядерної зброї.
 
У заключному запитанні Трампа запитали, чи буде досягнута мирна угода між росією та Україною на той час, коли наступного року знову пройде Всесвітній економічний форум.
 
Він заявив, що Україна готова укласти угоду і що "вам доведеться запитати росію", чи вдасться досягти мирної угоди цього року.
 
За словами Трампа, він "дуже хотів би зустрітися з путіним найближчим часом для закінчення війни в Україні". Політик додав:
 
"Мені дуже хотілося б якнайшвидше зустрітися з президентом путіним, щоб покласти край цій війні. І це не з погляду економіки або чогось іще. А з точки зору того, що мільйони життів втрачаються".

 

війна в УкраїніДональд ТрампВладімір Путін

Останні матеріали

Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Політика
Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 січня 2025, 16:55
Політика
"Бури, бейбі, бури". Як Дональд Трамп може покласти край правлінню путіна – TIME
Переклад iPress – 23 січня 2025, 12:08
Трамп, росія, Європа, Китай: нічого невідомо. Навіть зараз – Едвард Лукас
Політика
Трамп, росія, Європа, Китай: нічого невідомо. Навіть зараз – Едвард Лукас
Переклад iPress – 23 січня 2025, 08:17
Курський фронт у світі StarCraft. Зерги трохи послабили натиск, а террани продовжують тримати оборону – Ендрю Таннер
Політика
Курський фронт у світі StarCraft. Зерги трохи послабили натиск, а террани продовжують тримати оборону – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 січня 2025, 15:00
Кампанія України зі стратегічного впливу починає набувати обрисів. Зброя, цілі та (не)відповідь росії – Фабіян Гоффманн
Політика
Кампанія України зі стратегічного впливу починає набувати обрисів. Зброя, цілі та (не)відповідь росії – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 22 січня 2025, 12:03
Трамп рятує TikTok. Чи зможуть США потурбуватися про порятунок самих себе? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп рятує TikTok. Чи зможуть США потурбуватися про порятунок самих себе? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 січня 2025, 08:42
Як Заходу боротися з гібридною війною проти нього. Простіше тим, хто звик до російської загрози – Мінна Аландер
Політика
Як Заходу боротися з гібридною війною проти нього. Простіше тим, хто звик до російської загрози – Мінна Аландер
Переклад iPress – 21 січня 2025, 16:06
Інавгурація Трампа. Хто сповнений оптимізму, а хто – страху?
Політика
Інавгурація Трампа. Хто сповнений оптимізму, а хто – страху?
Переклад iPress – 21 січня 2025, 12:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється