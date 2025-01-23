Трамп сподівається на допомогу Сі Цзіньпіна у завершенні війни рф проти України
23 січня 2025, 21:07
Президент США заявив, що путіну сподобалася ідея зменшення арсеналу ядерної зброї.
Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на допомогу Китаю в завершенні війни рф проти України.
Про це він сказав під час форуму у Давосі.
"Ми сподіваємося, що Китай допоможе нам зупинити війну між Україною і росією. Я згадав про це до речі під час телефонного дзвінка з президентом Сі. Сподіваюся, ми зможемо об'єднати зусилля і покласти край цьому", - сказав президент США.
Він також заявив, що путіну сподобалася ідея зменшення арсеналу ядерної зброї.
У заключному запитанні Трампа запитали, чи буде досягнута мирна угода між росією та Україною на той час, коли наступного року знову пройде Всесвітній економічний форум.
Він заявив, що Україна готова укласти угоду і що "вам доведеться запитати росію", чи вдасться досягти мирної угоди цього року.
За словами Трампа, він "дуже хотів би зустрітися з путіним найближчим часом для закінчення війни в Україні". Політик додав:
"Мені дуже хотілося б якнайшвидше зустрітися з президентом путіним, щоб покласти край цій війні. І це не з погляду економіки або чогось іще. А з точки зору того, що мільйони життів втрачаються".