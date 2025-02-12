Трамп сподівається, що Китай допоможе завершити війну в Україні – CNN

У CNN оцінили, чи піде Сі проти путіна

Війна в Україні може стати рідкісним питанням співпраці між США і Китаєм, особливо у зв'язку з тим, що Пекін прагне запобігти поглибленню торговельних непорозумінь зі Штатами.

Як нагадує видання, президент США Дональд Трамп не раз повторював, що саме лідер КНР Сі Цзіньпін може допомогти Америці покласти край війні.

Передбачається, що цю тему може бути порушено найближчими днями на Мюнхенській безпековій конференції, де віце-президент США Дж. Д. Венс має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а міністр закордонних справ Китаю Ван І очолить делегацію з Пекіна.

"Я думаю, що Китай може бути дуже спокушений і міг би зіграти корисну роль", - вважає директорка китайської програми в аналітичному центрі Stimson у Вашингтоні Юн Сан. Водночас, за її словами, Пекін побоюватиметься підриву свого зв'язку з рф. "Реальний результат, якого Пекін хотів би уникнути, - це дуже сильно ослаблена росія. Тому що тоді Пекін буде позбавлений одного важливого партнера", - зазначив доцент Національного університету Сінгапуру Чонг Джа Іан. Ставки були б високі для Сі, якби він ризикнув завдати шкоди цьому партнерству, акцентували в CNN. Зазначається, що західні лідери в минулому намагалися, безуспішно, переконати Сі підштовхнути путіна до миру відповідно до того, за який виступали Зеленський і Україна. Однак, навіть коли Китай заявляв про нейтралітет у конфлікті та закликав до миру, він став ключовим дипломатичним та економічним рятувальним колом для росії протягом усієї війни.

Ймовірно, що в очах Трампа все це дає Сі важіль впливу на путіна, але уважні спостерігачі за зовнішньою політикою Китаю кажуть, що все не так просто, йдеться в публікації.

Деякі спостерігачі вважають, що Сі також бачить у путіні потенційне джерело економічної та дипломатичної підтримки, якщо Пекін коли-небудь вторгнеться на Тайвань. Китайський лідер також може насолоджуватися роллю війни як відволікання уваги США від Азії та Тайваню.