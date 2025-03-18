Трамп спробує переконати путіна погодитись на 30-денне перемир'я в Україні – WSJ

Трамп сьогодні проведе розмову з путіним

Під час сьогоднішньої розмови президент США Дональд Трамп намагатиметься переконати російського диктатора путіна погодитися на 30-денне припинення вогню в Україні. Однак, путін, скоріш за все, в обмін на згоду вимагатиме територіальних та інших поступок від України.

Про це пише The Wall Street Hournal (WSJ),.

Журналісти додали, що кремль уже розвіяв надії Трампа на будь-який прорив у питанні України. Зокрема, у міністерстві закордонних справ рф заявили, що будь-яка мирна угода має гарантувати нейтральний статус України, і виключати розміщення європейських миротворчих сил на українській території, а це якраз є ключовим положенням Києва і західних союзників у мирній угоді.

Як додає Bloomberg, російський диктатор поки що ухиляється від рішення щодо припинення вогню, заявляючи, що в принципі приймає цю ідею, але хоче, щоб були виконані певні умови.

Такий стан речей викликає у критиків Трампа побоювання, що той може піти на поступки путіну без згоди України, поставивши українського президента Володимира Зеленського в небезпечне становище.

"Найгіршим варіантом було б те, що Трамп переконається в законності та прийнятності претензій путіна, а потім чинитиме тиск на Україну, щоб вона їх прийняла. Головна мета Трампа - просто припинити бойові дії, тому цілком можливо, що він чинитиме тиск на Україну, щоб та відмовилася від деяких своїх територій або від доступу до економічних чи промислових об'єктів, щоб досягти миру", - сказала Енн Марі Дейлі, дослідниця політики щодо росії та військових питань у RAND.