Трамп стверджує, що Coca-Cola погодилася змінити рецепт для США

У самій компанії його слова не підтверджують.

Президент США Дональд Трамп заявив, що поговорив з Coca-Cola щодо використання "СПРАВЖНЬОГО тростинного цукру" у колі, яка продається в Штатах. За його словами, компанія погодилася на це, але речниця Coca-Cola не підтверджує його слова.

Про це пише The New York Times.

"Ми цінуємо ентузіазм президента Трампа щодо нашого культового бренду Coca-Cola. Більше деталей про нові інноваційні пропозиції в нашому асортименті продуктів Coca-Cola буде опубліковано найближчим часом", — заявила речниця Мішель Агнью.

Трамп не згадував кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, який міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший звинувачує в епідемії ожиріння. Речниця компанії не відповіла на запитання про те, чи погодилася Coca-Cola використовувати виключно цукор замість кукурудзяного сиропу.

Coca-Cola вже виробляє напій з тростинним цукром, який називається Mexican Coke (MexiCoke, мексиканська кола). Спочатку його завозили до Штатів нелегально, але у 2005 році Coca-Cola почала імпортувати напій до Техасу та всієї країни, зараз його можна знайти у магазинах у районах з великим латиноамериканським населенням.

Також Coca-Cola виробляє кошерну версію свого напою для єврейського свята Песах. Така кола виготовляється з цукру замість кукурудзяного сиропу, бо на це свято уникають кукурудзи та інших зернових.