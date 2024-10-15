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ПОЛІТИКА

Трамп стверджує, що знав про плани путіна щодо війни в Україні

15 жовтня 2024, 08:54
Трамп стверджує, що знав про плани путіна щодо війни в Україні
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Республіканець під час свого виступу знову намагався запевнити, що за його президентства у США, путін не напав би на Україну.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що знав про наміри російського диктатора владіміра путіна здійснити широкомасштабне до України.

Про це пише The Telegraph.

За словами Трампа, очільник кремля нібито сам розповів йому про свої плани.

Таку заяву Трамп зробив під час міського заходу в місті Оукс, штат Пенсильванія. Експрезидент стверджував, нібито "дуже добре ладнає з путіним" і великого вторгнення з його правління не сталося.

"Він говорив про це, це було важливо для нього. Але я сказав «ви не ввійдете", – заявив Трамп, розповідаючи про плани путіна.

При цьому кандидат від республіканців додав, нібито в нього хороші стосунки з президентом України Володимиром Зеленським. За версією Трампа, він покладе край війні на сході Європи, ще до того, як його оберуть президентом.

"Байден нічого не зробив для цього – він навіть не розмовляв з путіним понад рік… Це війна, яка повинна закінчитися, і я збираюся домогтися її закінчення... Я збираюся спробувати закінчити цю війну, як обраний президент", – заявив Трамп.

війнаВладімір ПутінДональд Трамп

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