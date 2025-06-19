Трамп сумнівається в ефективності удару по ядерному об'єкту в Ірані — The Guardian

Обʼєкт у Фордо може знищити лише ядерна зброя.

Президент Дональд Трамп сказав представникам Пентагону, що США було б доцільно вдарити по Ірану лише за умови, що бомба-"знищувач бункерів" гарантовано знищить критично важливий об'єкт зі збагачення урану у Фордо. Йому сказали, що бомба GBU-57 (вага 13,6 тонни) знищить обʼєкт, але він не вірить у це.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела.

Зазначається, що Трамп поки утримався від санкціонування ударів. Він вважає, що загроза втручання США підштовхне Іран до переговорів. До того ж, у Пентагоні є думка, що знищити обʼєкт у Фордо може лише тактична ядерна зброя, а її використання Трамп не розглядає.

Журналісти вказують, що використання звичайних бомб, навіть з кількома GBU-57, зможе лише обвалити тунелі на обʼєкті та поховати його під завалами. Для повного знищення Фордо, який, за оцінками ізраїльської розвідки, розташований на глибині до 90 метрів, американцям треба розм'якшити ґрунт звичайними бомбами, а потім, зрештою, скинути тактичну ядерну бомбу.

"Ця ситуація підкреслює складний характер такого удару та те, який успіх він матиме: скидання GBU-57, ймовірно, затримає здатність Ірану отримувати збройовий уран на кілька років, але не завершить програму повністю", — зазначили у The Guardian.

Виведення Фордо з експлуатації є ключовим елементом для запобігання отриманню Іраном ядерної зброї. МАГАТЕ виявило, що на об'єкті збагатили уран до 83,7%. Для ядерної зброї треба 90%.

Обʼєкт у Фордо Іран побудував під землею, аби захистити його від повітряних атак. У 1981 році Ізраїль розбомбив наземний ядерний об'єкт поблизу Багдада, аби зупинити розробку Іраком ядерної зброї.