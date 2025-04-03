Трамп симулює негативне ставлення до путіна – сенатор демократ

путін бачить у Трампі "дитину, якою легко маніпулювати",переконаний політик

Президент США Дональд Трамп просто "симулює обурення" щодо російського лідера путіна, а той зі свого боку розглядає Трампа як "дитину, якою легко маніпулювати".

Про це в інтерв'ю Foreign Policy розповів сенатор-демократ Адам Шифф - один із найзапекліших критиків президента США.

За словами Шиффа, підхід Трампа до досягнення мирної угоди між Україною та росією "розпочався з абсолютної зради України", при цьому він згадав "жахливе поводження" Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та призупинення військової допомоги Україні.

"Президент Трамп зараз симулює обурення росією. Він не заслуговує на довіру. У путіна є номер Трампа. Навіть якщо Трамп у якийсь момент захоче покарати росію, путіну достатньо сказати кілька приємних речей про Трампа, і він зможе змусити Трампа відступитися", - зазначив Шифф, додавши, що погрози митами щодо росії - з огляду на непослідовне застосування мит та їхній постійний характер - є несерйозними.