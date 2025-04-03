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Трамп симулює негативне ставлення до путіна – сенатор демократ

03 квітня 2025, 11:11
Трамп симулює негативне ставлення до путіна – сенатор демократ
путін бачить у Трампі "дитину, якою легко маніпулювати",переконаний політик
Президент США Дональд Трамп просто "симулює обурення" щодо російського лідера путіна, а той зі свого боку розглядає Трампа як "дитину, якою легко маніпулювати". 
 
Про це в інтерв'ю Foreign Policy розповів сенатор-демократ Адам Шифф - один із найзапекліших критиків президента США.
 
За словами Шиффа, підхід Трампа до досягнення мирної угоди між Україною та росією "розпочався з абсолютної зради України", при цьому він згадав "жахливе поводження" Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та призупинення військової допомоги Україні.
 
"Президент Трамп зараз симулює обурення росією. Він не заслуговує на довіру. У путіна є номер Трампа. Навіть якщо Трамп у якийсь момент захоче покарати росію, путіну достатньо сказати кілька приємних речей про Трампа, і він зможе змусити Трампа відступитися", - зазначив Шифф, додавши, що погрози митами щодо росії - з огляду на непослідовне застосування мит та їхній постійний характер - є несерйозними.
 
Він засумнівався в готовності або здатності Трампа протистояти путіну, тому що Трамп "занадто ним захоплюється":
 
"путін розглядає Трампа як дитину, якою легко керувати і маніпулювати, і, на жаль, він має рацію в цьому аналізі".
 
Він також зазначив, що адміністрація Трампа "прийняла абсолютно неправильний підхід, якщо ми хочемо відповідального закінчення війни" і значно підвищила ймовірність того, що росія зможе домогтися успіху у своїх цілях.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

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