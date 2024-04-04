Трамп таємно говорив з президентом Саудівської Аравії – NYT

Колишній президент Дональд Трамп провів таємну бесіду з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

"Колишній президент Дональд Трамп нещодавно поспілкувався з фактичним правителем Саудівської Аравії принцом Мохаммедом бін Салманом, що стало їхньою першою публічною розмовою після того, як Трамп покинув посаду в січні 2021 року", - пише газета, посилаючись на розповіді двох анонімних людей, знайомих із ситуацією.

Зміст розмови залишається невідомим, як і те, чи була це їхня єдина розмова після того, як Трамп покинув Білий дім.

Ані представники Трампа, ані чиновник уряду Саудівської Аравії не відповіли на запити про коментарі щодо цієї розмови.

Проте інформація про розмову з’явилася в той час, коли адміністрація Байдена веде делікатні переговори з Саудівською Аравією, спрямовані на встановлення міцного миру на Близькому Сході на основі дипломатичних зв’язків, створених завдяки роботі адміністрації Трампа, між Ізраїлем і низкою арабських держав.