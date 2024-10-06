Трамп у 2017 році просив у путіна поради щодо України – NYT

З подачі путіна Трамп почав просувати теорію змови про втручання України у вибори в США, пише видання.

Дональд Трамп у 2017 році питав у путіна поради щодо України, і путіну вдалося схилити думку Трампа на свій бік.

Про це пише The New York Times, посилаючись на свої джерела.

28 січня 2017 року під час першої телефонної розмови з путіним за час свого президентства Трамп першим порушив питання про Україну, попросивши путіна висловити свою думку:

"російський президент скористався цим. Він пустився в розлогий монолог про корупцію в Україні. Трамп був стриманий у своїй відповіді, не погоджуючись із путіним і не захищаючи Україну, але він визнав, що суперечка росії з Україною є перешкодою для його мети - поліпшення відносин із москвою".

Того ж дня канцлер Німеччини Ангела Меркель спробувала донести до Трампа іншу точку зору на Україну, розповівши про те, як важливо, щоб підтримка України тривала, і про те, як необхідно стримувати російську агресію в Україні.

Однак, як повідомляє джерело, яке було присутнє під час розмови, Трамп проігнорував її думку і обірвав розмову.

"Велике спасибі, і до побачення", - сказав Трамп.

З подачі путіна, який заявив, що Україна намагалася допомогти Гілларі Клінтон на виборах, Трамп почав просувати теорію змови про втручання України у вибори в США. А під час зустрічі з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим у травні 2017 року Трамп обговорював з ним зв'язок між Україною і Клінтон, і засипав Лаврова запитаннями про зв'язки між українськими чиновниками і американськими демократами, пише NYT.

При цьому в міру того як наростало невдоволення Трампа Україною, деякі його радники намагалися переконати його, що саме росія, а не Україна, втручалася у вибори 2016 року, пише NYT, однак, судячи з усього, Трамп до них не прислухався.

Під час зустрічі з путіним у Гамбурзі в липні 2017 року Трамп, який за день до цього у своїй промові заявив, що росія повинна "припинити свою дестабілізуючу діяльність в Україні", знову піддався на маніпуляції російського президента.

Зазначається, що путін навів аргументи на користь того, що він зобов'язаний захищати російськомовних жителів на сході України від "етнічних чисток". Водночас він провів аналогію з президентом Теодором Рузвельтом 1904 року і втручанням Америки у внутрішні справи латиноамериканських країн.

Як зазначила Фіона Гілл, старший співробітник Ради національної безпеки Трампа, путін, найімовірніше, згадав Рузвельта на зустрічі, "тому що знав, що Трамп зациклений на колишньому президенті-"силовику".