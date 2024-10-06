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Трамп у 2017 році просив у путіна поради щодо України – NYT

06 жовтня 2024, 13:13
Трамп у 2017 році просив у путіна поради щодо України – NYT
З подачі путіна Трамп почав просувати теорію змови про втручання України у вибори в США, пише видання.
Дональд Трамп у 2017 році питав у путіна поради щодо України, і путіну вдалося схилити думку Трампа на свій бік.
 
Про це  пише The New York Times, посилаючись на свої джерела.
 
28 січня 2017 року під час першої телефонної розмови з путіним за час свого президентства Трамп першим порушив питання про Україну, попросивши путіна висловити свою думку:
 
"російський президент скористався цим. Він пустився в розлогий монолог про корупцію в Україні. Трамп був стриманий у своїй відповіді, не погоджуючись із путіним і не захищаючи Україну, але він визнав, що суперечка росії з Україною є перешкодою для його мети - поліпшення відносин із москвою".
 
Того ж дня канцлер Німеччини Ангела Меркель спробувала донести до Трампа іншу точку зору на Україну, розповівши про те, як важливо, щоб підтримка України тривала, і про те, як необхідно стримувати російську агресію в Україні.
 
Однак, як повідомляє джерело, яке було присутнє під час розмови, Трамп проігнорував її думку і обірвав розмову.
 
"Велике спасибі, і до побачення", - сказав Трамп.
 
З подачі путіна, який заявив, що Україна намагалася допомогти Гілларі Клінтон на виборах, Трамп почав просувати теорію змови про втручання України у вибори в США. А під час зустрічі з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим у травні 2017 року Трамп обговорював з ним зв'язок між Україною і Клінтон, і засипав Лаврова запитаннями про зв'язки між українськими чиновниками і американськими демократами, пише NYT.
 
При цьому в міру того як наростало невдоволення Трампа Україною, деякі його радники намагалися переконати його, що саме росія, а не Україна, втручалася у вибори 2016 року, пише NYT, однак, судячи з усього, Трамп до них не прислухався.
 
Під час зустрічі з путіним у Гамбурзі в липні 2017 року Трамп, який за день до цього у своїй промові заявив, що росія повинна "припинити свою дестабілізуючу діяльність в Україні", знову піддався на маніпуляції російського президента.
 
Зазначається, що путін навів аргументи на користь того, що він зобов'язаний захищати російськомовних жителів на сході України від "етнічних чисток". Водночас він провів аналогію з президентом Теодором Рузвельтом 1904 року і втручанням Америки у внутрішні справи латиноамериканських країн.
 
Як зазначила Фіона Гілл, старший співробітник Ради національної безпеки Трампа, путін, найімовірніше, згадав Рузвельта на зустрічі, "тому що знав, що Трамп зациклений на колишньому президенті-"силовику".
Владімір ПутінДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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