Трамп у 2020 році надсилав путіну дефіцитні тести на коронавірус – WР

Автор книги також вважає, що чотири роки потому особисті стосунки між двома політиками, схоже, збереглися.

У 2020 році, під час пандемії коронавірусу, тодішній президент США Дональд Трамп таємно надсилав російському диктатору путіну дефіцитні тести на COVID-19 для особистого використання.

Про це пише The Washington Post із посиланням на книгу Боба Вудворда "Війна".

"путін, нажаханий вірусом, прийняв посилку, але попередив Трампа, щоби той не розголошував інформацію про відправку дефіцитного медичного обладнання до москви", - пише видання.

Зазначається, що путін нібито сказав Трампу: "Я не хочу, щоб ти говорив комусь про це, бо люди розізляться на тебе, а не на мене".

Автор книги також вважає, що чотири роки потому особисті стосунки між двома політиками, схоже, збереглися. За словами автора, на початку 2024 року Трамп наказував помічнику вийти з кабінету, щоби він міг провести приватну телефонну розмову з путіним.