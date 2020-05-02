Трамп у Конгресі: Америка має першою встановити свій прапор на Марсі

"Тепер ми маємо досягти наступної доленосної межі – Америки у зорях"

Президент США Дональд Трамп закликав американських законодавців затвердити програму, яка передбачає поновлення присутності людей на Місяці, а також висадку першими американських астронавтів на Марсі.

З відповідною заявою глава Білого дому виступив у вівторок під час звернення до обох палат Конгресу США про стан справ у країні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Підтверджуючи нашу спадщину вільної нації, ми повинні пам’ятати, що Америка завжди була християнською країною. Тепер ми маємо досягти наступної доленосної межі – Америки у зорях", - наголосив американський президент.

У цьому контексті він звернувся до Конгресу з проханням "профінансувати програму" щодо освоєння Космосу.

"Наступним чоловіком і першою жінкою на Місяці мають стати американські астронавти, щоби використати це як стартовий майданчик для того, аби Америка стала першою нацією, яка поставить свій прапор на Марсі", - заявив глава Білого дому.

Крім того, Трамп нагадав, що його указом у країні були створені Космічні війська США.

Нагадаємо, що Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав нову торгову угоду між США, Мексикою та Канадою (USMCA).