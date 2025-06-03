Трамп уникає ризиків, що може вплинути на допомогу Україні – FT

Попри всю свою войовничу риторику про "вогонь і лють", президент США насправді побоюється застосування сили.

Що стосується України, то Трамп, ймовірно, буде ще більш обережним, ніж адміністрація Байдена, щодо всього, що може призвести до ескалації у відносинах з росією. Попри попередження міністра оборони США Піта Гегсета минулого тижня про те, що напад Китаю на Тайвань може бути "неминучим", також здається малоймовірним, що Трамп ризикне розпочати війну за Тайвань — незалежно від дій Пекіна.

У колах Трампа точаться розмови про використання американських військових для боротьби з мексиканськими наркокартелями. Але навіть тут він може діяти з обережністю, якщо існує ризик, що картелі завдадуть удару по території США.

Про це пише Гідеон Рахман, головний оглядач відділу міжнародних відносин Financial Times.

Трамп, звісно, не єдиний, хто не поспішає застосовувати силу. Як Джо Байден, так і Барак Обама також проявляли обережність у питанні залучення американських військ до бойових дій. Як і Трампа, їхній підхід до президентства сформувався під впливом гіркого досвіду війн в Іраку та Афганістані.

"Але відмінність Трампа не в небажанні воювати, а у разючій невідповідності між його жорсткою риторикою та обережністю в реальній політиці. Чинний президент, здається, перевернув догори дриґом відомий вислів Теодора Рузвельта про те, що потрібно "говорити м’яко, але тримати в руках велику палицю" — Трамп воліє голосно кричати, розмахуючи олівцем", — зазначив Рахман.