ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп заявив, що розмова з президентом РФ Володимиром Путіним дає "потенціал для чудових стосунків" з Росією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп упевнений, що з Путіним і Росією можливі "чудові" стосунки
"Світ може стати краще і безпечніше. Це добре"
Фото: Yahoo Finanzas
Таку думку Трамп висловив у своєму Твіттері 4 травня, коментуючи бесіду, що відбулася напередодні, повідомляє "Українська правда".
"Дуже гарна телефонна розмова відбулася вчора з президентом Росії. Величезний потенціал для хороших/чудових стосунків з Росією, попри те, що ви читаєте і бачите у Fake News Media", - заявив Трамп.
"Світ може стати краще і безпечніше. Це добре", - додав він.
Нагадаємо, що Трамп запевнив, що психічно стійкий, і назвав себе "генієм"
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04 05 2019 21:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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