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Трамп упевнений, що з Путіним і Росією можливі "чудові" стосунки

"Світ може стати краще і безпечніше. Це добре"
Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова з президентом РФ Володимиром Путіним дає "потенціал для чудових стосунків" з Росією.
Трамп упевнений, що з Путіним і Росією можливі "чудові" стосунки Фото: Yahoo Finanzas

Таку думку Трамп висловив у своєму Твіттері 4 травня, коментуючи бесіду, що відбулася напередодні, повідомляє "Українська правда"

"Дуже гарна телефонна розмова відбулася вчора з президентом Росії. Величезний потенціал для хороших/чудових стосунків з Росією, попри те, що ви читаєте і бачите у Fake News Media", - заявив Трамп.

"Світ може стати краще і безпечніше. Це добре", - додав він. 

Нагадаємо, що Трамп запевнив, що психічно стійкий, і назвав себе "генієм"

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04 05 2019 21:29
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