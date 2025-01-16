Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп, усупереч традиції, запросив на інавгурацію іноземних політиків – Politico

16 січня 2025, 15:33
Трамп, усупереч традиції, запросив на інавгурацію іноземних політиків – Politico
Зазвичай запрошували дипломатів, а не лідерів країн.
Дональд Трампа усупереч традиції запросив на свою інавгурацію 20 січня іноземних лідерів, переважно –правих.
 
Про це пише Politico.
 
Зазвичай інавгурації американських президентів – це демократичний обряд для власних громадян. На них запрошують іноземних дипломатів, але візити глав держав не передбачені. 
 
Однак, Дональд Трамп запросив багатьох іноземних лідерів, з якими говорив телефоном або особисто приймав у своїй резиденції у Флориді. Зокрема, очільника Аргентини Хав'єра Мілея та лідера КНР Сі Цзіньпіна. 
 
При цьому європейську центристську більшість не запрошували. Зокрема і президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. А от британський євроскептик і популіст Нігель Фараж, французький політик Ерік Земмур, бельгієць Том ван Грікен та експрем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький опинилися серед запрошених. 
 
Серед гостей також будуть кілька міністрів, дипломатів та іноземних політиків, які прагнуть наблизитися до наступного президента США.
 
Едвард Франц, завідувач кафедри історії та політичних наук Університету Індіанаполіса, підтвердив, що ця інавгурація відрізнятиметься від звичних. Він зазначив, що "церемонія та процес насправді є виключно внутрішньою справою". Дані Державного департаменту США не показують прикладів участі іноземних лідерів у церемонії (хоча експерти попереджають, що дані можуть бути неповними).
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Політика
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2025, 14:49
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Політика
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 16 січня 2025, 12:21
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Політика
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 січня 2025, 08:24
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Cуспільство
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 січня 2025, 16:41
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Політика
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 12:41
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Cуспільство
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 08:23
В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
Політика
В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 січня 2025, 15:33
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Політика
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Переклад iPress – 14 січня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється