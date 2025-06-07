Трамп утримується від тиску на Китай через допомогу росії – Bloomberg

Білий дім планує приділяти більше уваги взаєминам із Китаєм.

Президент США Дональд Трамп обирає не тиснути на Китай щодо його підтримки російської військової машини, намагаючись зосередитися на двосторонніх проблемах у відносинах з Пекіном — своїм головним геополітичним суперником.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на американських та європейських посадовців.

За даними джерел, Білий дім планує приділяти більше уваги взаєминам із Китаєм, відсуваючи війну росії проти України на другий план у зовнішній політиці США. Водночас, наголошується, що позиція Трампа може змінитися у будь-який момент.

Якщо ця стратегія залишиться в силі, вона означатиме відхід від традиційної політики США та країн «Великої сімки», які вважають Китай відповідальним за підтримку росії і закликають Пекін використати свій вплив, щоб примусити москву сісти за стіл переговорів.

У нещодавній телефонній розмові між Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка стала першою з часу інавгурації Трампа, американський президент не піднімав питання війни в Україні.

Команда Трампа прагне відійти від підходу адміністрації Байдена, яка розглядала міжнародні відносини крізь призму війни в Україні, і зосередитися на інших ключових питаннях — митних тарифах, технологічних обмеженнях, постачанні рідкоземельних елементів. Таким чином Вашингтон хоче використати свої важелі впливу для захисту національних інтересів, ставлячи їх вище за конфлікт в Україні.

У той же час сенатор-республіканець Ліндсі Грем наполягає на посиленні санкцій проти росії і просуває законопроєкт, який забороняє Китаю та Індії купувати дешеву російську нафту. Цю ініціативу підтримують понад 80 сенаторів.

Американські посадовці також критикують європейських партнерів за продовження закупівлі російських енергоносіїв, попри їхні заяви про засудження Китаю за постачання товарів подвійного призначення, що сприяють війні.

За даними Bloomberg, росія навчилися обходити санкції, отримуючи заборонені технології здебільшого через Китай. Зокрема, Китай припинив продаж дронів Mavic Україні та Європі, але продовжує постачати їх до росії.

Адміністрація Байдена та ЄС раніше вводили санкції проти китайських компаній за допомогу росії в постачанні компонентів для військової техніки. Натомість Трамп поки що не ініціював жодних нових санкцій, пов’язаних з війною в Україні.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати сенатора-республіканця Ліндсі Грема суттєво послабити законопроєкт про санкції проти москви.