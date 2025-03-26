Трамп в інтерв'ю вкотре заявив, що США "мусять мати" Гренландію

За його словами, Гренландія потрібна Сполученим Штатам для міжнародної безпеки.

Президент США Дональд Трамп вкотре категорично висловився щодо Гренландії про те, що США "повинні мати" цей острів.

Його заява пролунала в подкасті американського ведучого Вінса Кольянезе.

На прохання прокоментувати мету майбутнього візиту віцепрезидента і другої леді США до Гренландії Трампа сказав, що це потрібно, щоб "вони знали, що Гренландія потрібна нам для міжнародної безпеки".

"І ми повинні його мати. Мені неприємно про це говорити, але нам доведеться його мати", – додав він.

Також президент СШАсказав, що не впевнений, чи самі гренландці підтримують входження свого острова до складу США.

"Проте я думаю, що ми повинні це зробити, і ми повинні переконати їх, і ми повинні мати цю землю, тому що без неї неможливо належним чином захистити велику частину цієї землі, а не тількі США. Тому ми повинні мати її, і я думаю, що ми її матимемо", – зазначив Трамп.

"Вона нам потрібна, ми повинні її мати. І це острів, який – з погляду оборони і навіть наступальних дій – є чимось, що нам потрібно, особливо в такому світі, яким він є зараз", – констатував він.

Кілька днів тому ми повідомляли, що делегація США відвідає Гренландію.