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Трамп веде "переговори" з росією про завершення війни в Україні

01 лютого 2025, 11:55
Трамп веде
Він ще раз підкреслив, що "ця війна не почалася б, якби він був президентом".
Президент США Дональд Трамп веде "дуже серйозні розмови" з росією стосовно завершення війни в Україні.  
 
Про це йшлося на брифінгу глави держави в Овальному кабінеті Білого дому.
 
"Ми будемо говорити, і, думаю, можливо, зробимо щось справді важливе. Ми хочемо покласти край цій війні, яка б ніколи не почалася, якби я був президентом. Ми хочемо її зупинити, адже це жахлива війна", - сказав він.
 
Трамп додав, що на передовій гинуть мільйони молодих людей, переважно солдатів. Президент не оминув і масштабні руйнування населених пунктів через бойові дії.
 
"Багато міст сильно зруйновані, вони виглядають як майданчики для знесення будівель. Тим часом військові просто стріляють одне в одного. Це дуже рівнинна місцевість, і єдине, що може зупинити кулю, - це тіло людини, солдати обидвох армій", - сказав президент США.
 
Глава Білого дому також зазначив, що "росія, ймовірно, втратила близько 800 тисяч військових, а Україна - 600 тисяч або 700 тисяч" і додав, що "це безглузда ситуація, і її потрібно припинити".
 
"З огляду на ці факти, я готовий зробити все, щоб зупинити це. І я вже веду переговори, щоб припинити цю війну. Не хочу розкривати подробиць, але ми уже ведемо дуже серйозні переговори з росією, щоб завершити цю війну", - сказав Трамп.

 

Дональд Трампвійна в УкраїніМирні ініціативиросія окупанти

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