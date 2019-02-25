Трамп відклав підвищення мит на китайський імпорт

Президент США Дональд Трамп відклав введення нових мит на імпорт з Китаю у зв'язку з "істотним прогресом", досягнутим на торгових переговорах.

"Дуже хороші вихідні для США і Китаю", - написав Трамп у Twitter в неділю, заявивши, що сторони досягли істотного прогресу у "важливих структурних питаннях, включаючи захист інтелектуальної власності, передачу технологій, сільське господарство, послуги, валюту і багато іншого", повідомляє "Голос Америки".

Хоча угоди поки що немає, Трамп заявив, що він відкладе підвищення мит, якщо сторони будуть близькими до укладення угоди.

Раніше американський президент заявляв, що мита на китайські товари об'ємом 200 мільярдів доларів підвищать з 10% до 25%, якщо угоди не буде досягнуто до 1 березня.

Можновладні представники США і Китаю провели серію торгових переговорів у Пекіні та Вашингтоні після того, як у грудні Трамп і Сі Цзіньпін оголосили 90-денне перемир'я у своїй торговельній війні для розробки угоди.

США довго звинувачували Китай у численних несумлінних торгових практиках. Йдеться про гадані крадіжки інтелектуальної власності та вимоги до американських компаній передавати технології, що становлять комерційну таємницю, якщо вони хочуть вести бізнес у Китаї.

Китайська сторона відкидає ці звинувачення і натомість звинувачує США в порушеннях правил торгівлі з метою обмежити економічний розвиток Китаю.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили нові мита на імпортовані китайські товари на загальну суму в 200 мільярдів доларів.