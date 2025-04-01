Трамп відкликає США з Венеційської бієнале

Президент Дональд Трамп відкликав Сполучені Штати з Венеційської бієнале, назвавши цю престижну виставку, на якій представлені художники з понад 80 країн світу, "надмірно різноманітною".

В опублікованому сьогодні, 1 квітня, наказі йдеться про намір позбавити американське мистецтво "радикальних впливів", зокрема від "ліберального європейського болота".

"Венеціанська бієнале, яка колись була широко відома як пропагандистська машина для таких особистостей, як Гітлер і Муссоліні, останніми роками стала звалищем “пробудженої” ідеології (woke ideology)", – йдеться в указі Трампа з посиланням на статтю невідомого консервативного мистецтвознавця на ім’я Ден Кіссас.

Трамп додав, що у Венеції "занадто багато води, ймовірно, більше води, ніж де-небудь ще".