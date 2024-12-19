Трамп відкидає двопартійний план і загрожує шатдауном уряду США

Такий результат не став несподіванкою для Джонсона.

Обраний президент США Дональд Трамп несподівано відкинув двопартійний план із запобігання шатдауну, натомість запропонувавши спікеру Палати представників Майку Джонсону і республіканцям провести«переговори по суті».

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що нові вимоги Трампа призвели до того, що Конгрес "закрутився в спіраль", оскільки законодавці намагаються завершити роботу і поїхати на різдвяні канікули. Це змушує Джонсона намагатися розробити новий план до п’ятничного дедлайну, щоб утримати уряд у робочому стані.

"Республіканці повинні стати розумними і жорсткими", — йдеться в заяві Трампа і обраного ним віцепрезидента Джей Ді Венса.

Як пише видання, Трамп поставив майже нереалістичну вимогу, яка поєднує в собі певне продовження фінансування уряду з положенням про підвищення ліміту державного боргу — те, що його власна партія зазвичай відкидає.

"Все інше — це зрада нашої країни", — написали Трамп і Венс.

Демократи розкритикували Республіканську партію за тимчасовий захід, який також передбачав виділення близько 100 млрд доларів допомоги штатам, що постраждали від ураганів Хелен і Мілтон"та інших стихійних лих.

"Республіканці в Палаті представників отримали наказ закрити уряд і завдати шкоди американському робітничому класу, який, як вони стверджують, вони підтримують. Якщо ви порушуєте двопартійну угоду, ви несете відповідальність за наслідки, які з цього випливають", — заявив лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс.

Величезний 1500-сторінковий законопроєкт вже знаходився на межі краху, оскільки ультраправі консерватори відкинули збільшення витрат, підбурювані мільярдером Ілоном Маском, який відкинув план майже одразу після його оприлюднення 17 грудня.

Рядові конгресмени скаржилися на додаткові витрати, які передбачають підвищення зарплат за більш ніж десятиліття, а деякі республіканці чекали від Трампа сигналу, чи варто їм голосувати «за» чи «проти».

Навіть виділення вкрай необхідної допомоги на ліквідацію наслідків стихійних лих, що становить близько 100,4 млрд доларів на ліквідацію наслідків ураганів та інших природних катаклізмів, та 10 млрд доларів на економічну допомогу фермерам — не змогло переконати Республіканську партію, яка прагне урізати бюджет, у своїй позиції.

"Цей законопроєкт не повинен пройти", — написав Маск у Twitter.

The Guardian пише, що такий результат не став несподіванкою для Джонсона. Все це показує, наскільки важко республіканцям буде наступного року, коли вони отримають майже повний контроль над Палатою представників, Сенатом і Білим домом, об'єднати країну і керувати нею і підкреслює, наскільки Джонсон і лідери республіканців повинні залежати від схвалення Трампа, щоб побачити будь-який законодавчий пакет на фінішній прямій.

Очікується, що демократи, які вели переговори з Джонсоном і керівництвом республіканців у Сенаті, нададуть достатню підтримку, щоб допомогти Джонсону забезпечити проходження законопроєкту, як це часто буває з великими законопроєктами. Фінансування уряду закінчується опівночі в п’ятницю, 20 грудня.

Остаточний пакет законів продовжує дію існуючих державних програм та послуг на поточному рівні ще на кілька місяців, до 14 березня 2025 року.