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Трамп відкинув ідею нових санкцій щодо росії

15 квітня 2025, 12:10
Трамп відкинув ідею нових санкцій щодо росії
Фото: Great again
Він знову нагадав, що саме він запровадив санкції проти "Північного потоку"
Президент США Дональд Трамп відкинув ідею додаткових санкцій проти росії після удару росіян по Сумах й нагадав, що саме він запровадив санкції проти газопроводу “Північного потоку-2” під час своєї першої каденції. 
 
Про це Трамп сказав під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті. 
 
"Я вже ввів санкції проти росії. Якщо ви пам'ятаєте, "Північний потік-2" був величезним газопроводом, який йшов у Європу. І я його зупинив", – сказав Трамп.
 
Він додав, що цей газопровід транспортував російський газ до Німеччини.
 
Водночас Трамп звинуватив попереднього президента США Джо Байдена, який змінив Трампа в Білому домі 2021 року, що той знову дозволив цьому проєкту відновитися.
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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