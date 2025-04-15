Трамп відкинув ідею нових санкцій щодо росії

Він знову нагадав, що саме він запровадив санкції проти "Північного потоку"

Президент США Дональд Трамп відкинув ідею додаткових санкцій проти росії після удару росіян по Сумах й нагадав, що саме він запровадив санкції проти газопроводу “Північного потоку-2” під час своєї першої каденції.

Про це Трамп сказав під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті.

"Я вже ввів санкції проти росії. Якщо ви пам'ятаєте, "Північний потік-2" був величезним газопроводом, який йшов у Європу. І я його зупинив", – сказав Трамп.

Він додав, що цей газопровід транспортував російський газ до Німеччини.

Водночас Трамп звинуватив попереднього президента США Джо Байдена, який змінив Трампа в Білому домі 2021 року, що той знову дозволив цьому проєкту відновитися.