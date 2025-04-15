Трамп відкинув ідею нових санкцій щодо росії
15 квітня 2025, 12:10
Фото: Great again
Він знову нагадав, що саме він запровадив санкції проти "Північного потоку"
Президент США Дональд Трамп відкинув ідею додаткових санкцій проти росії після удару росіян по Сумах й нагадав, що саме він запровадив санкції проти газопроводу “Північного потоку-2” під час своєї першої каденції.
Про це Трамп сказав під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті.
"Я вже ввів санкції проти росії. Якщо ви пам'ятаєте, "Північний потік-2" був величезним газопроводом, який йшов у Європу. І я його зупинив", – сказав Трамп.
Він додав, що цей газопровід транспортував російський газ до Німеччини.
Водночас Трамп звинуватив попереднього президента США Джо Байдена, який змінив Трампа в Білому домі 2021 року, що той знову дозволив цьому проєкту відновитися.