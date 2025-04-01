Трамп відкинув ідею про "тимчасове управління під егідою ООН" в Україні – Держдеп

Раніше путін пропонував "тимчасову адміністрацію" в Києві.

В Державному департаменті сказали, що американський президент Дональд Трамп проти ідеї президента рф Володимира путіна щодо введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн.

Про це заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс на брифінгу, інформує Суспільне.

Вона зазначила, що адміністрація Трампа працює над "повним припиненням вогню в Україні і над переговорами сторін для остаточного та тривалого врегулювання".

За словами речниці, Вашингтон докладає зусиль, щоб привести сторони за стіл переговорів.

"Так, ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ", - додала Брюс.

Нагадаємо, що минулого тижня путін заговорив про "тимчасове управління" в Україні.