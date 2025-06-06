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Трамп відмовляється критикувати Китай за допомогу рф – Bloomberg

06 червня 2025, 20:35
Трамп відмовляється критикувати Китай за допомогу рф – Bloomberg
Поки що адміністрація Трампа зосереджена на двосторонніх проблемах з Китаєм.
Президент США Дональд Трамп утримується від тиску на Китай з метою припинення підтримки росії у війні проти України. Він зосереджений на інших питаннях у відносинах зі своїм геополітичним суперником.
 
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на американських і європейських чиновників, знайомих із цим питанням.
 
Зазначається, що наразі адміністрація Трампа зосереджена на двосторонніх проблемах із Китаєм. За словами чиновників, війна в Україні стає все менш пріоритетною для США. Проте вони підкреслили, що у Вашингтоні все ще можуть змінити свою позицію.
 
В агентстві наголосили, що такий підхід США означає відхід від давньої позиції країн G7, які вважають Китай ключовим фактором, що сприяє продовженню війни росії проти України. У березні глави МЗС країн "Великої сімки" публічно засудили Пекін за підтримку москви.
 
Ба більше, Трамп говорив про те, що він не обговорював із лідером Китаю Сі Цзіньпіном війну в Україні під час їхньої телефонної розмови, яку було проведено 5 червня.
 
В агентстві вважають, що ця тема може бути порушена на зустрічі лідерів країн G7 цього місяця в Канаді. Проте поки що незрозуміло, чи буде хто-небудь підштовхувати адміністрацію Трампа до ухвалення заяви щодо Китаю.
 
За словами одного з чиновників, Трамп хоче відійти від принципу зовнішньої політики експрезидента США Джо Байдена, який розглядав усі відносини з іншими урядами через призму війни в Україні. Він додав, що нинішній президент США хоче зосередитися на обговоренні мит, технологічних обмежень і корисних копалин із Китаєм.
 
Крім того, один із чиновників заявив у розмові з журналістами, що Трамп не хоче прямо звинувачувати Китай у підтримці москви, поки він веде переговори з російським диктатором путіним.
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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