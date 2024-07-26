Трамп відмовляється від дебатів з Гарріс – Bloomberg

Республіканці перевіряють нові напади на нового конкурента від Демократичної партії.

Лідери Республіканської партії застерігають від використання сексистських і расистських повідомлень і стверджують, що причина такого рішення полягає в тому, що демократи ще не обрали свого кандидата офіційно.

Про це пише агенція Bloomberg.

Команда кандидата в президенти США Дональда Трампа відмовилася від дебатів з головною конкуренткою Камалою Гарріс після того, як того, як та викликала свого візаві на заплановану раніше очну зустріч.

"Плани дебатів не можуть бути завершені, поки демократи офіційно не визначаться щодо свого кандидата", - заявив речник Трампа Стівен Ченг.

Спікер додав, що було б недоречно планувати події з Гарріс, тому що демократи цілком можуть змінити свою думку.

Гарріс відповіла іронічним зауваженням в соцмережі X (Twitter) на таку позицію команди Трампа.

"Що трапилося з "у будь-який час, у будь-якому місці?", - написала вона.

На сьогодні Гарріс це єдиний оголошений кандидат в президенти від Демократичної партії і має підтримку майже всіх провідних партійних фігур.