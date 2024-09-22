Трамп відмовився проводити нові дебати з Гарріс – The Hill

Трамп заявив, що раніше Гарріс пропонували влаштувати дебати на телеканалі Fox.

Кандидат на посаду президента США від республіканців Дональд Трамп заявив, що він не буде брати участь в теледебатах з Камалою Гарріс на телеканалі CNN, на що раніше погодилась його опонентка.

Про це експрезидент заявив у суботу під час виборчого заходу у Вілмінгтоні штату Північна Кароліна, інформує The Hill.

"Вона провела одні дебати. Я провів два. Занадто пізно проводити ще одні. Я б із задоволенням, значною мірою, але вже занадто пізно. Голоси віддані", – сказав Трамп.

Крім того, Трамп заявив, що раніше Гарріс пропонували влаштувати дебати на телеканалі Fox.

"Ви знаєте, Fox запросив нас, і я чекав, чекав, але вони відмовилися. Вони відмовили, а тепер вона хоче провести дебати на CNN прямо перед виборами, тому що вона сильно програє", – заявив кандидат.