Трамп відмовився від ідеї провести наступний саміт G7 у своєму гольф-клубі
Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що його адміністрація більше не розглядає можливості проведення саміту G7 в 2020 році на території курорту для гри в гольф в Маямі, що належить його родині, повідомляє LB.ua.
"Через нераціональну ворожість ЗМІ і демократів, які зійшли з розуму, ми більше не будемо розглядати курорт Trump National Doral в Маямі як місце проведення G7 в 2020 році. Ми починаємо пошук іншого місця, і не виключено, що це може бути Кемп-Девід", - написав він у твіттері.
Президент зазначив, що "думав, що робить щось дуже хороше для країни", коли пропонував прийняти лідерів країн G7 на території курорту в Майамі, оскільки у цього готелю велика і зручна територія, а також він розташований поблизу від аеропорту міста.
Трамп наголосив, що хотів організувати це з нульовими витратами для держави, якщо це юридично можливо, і не збирався отримувати вигоду з цього заходу.
Кемп-Девід є заміською резиденцією президента США в штаті Меріленд.
Ідею проведення G7 в Маямі на особистому курорті президента США розкритикували багато членів Демократичної партії США, вказавши на конфлікт інтересів, оскільки Трамп отримає фінансову вигоду, адже іноземні делегації повинні були б оплатити своє перебування на G7, пише "Интерфакс".
Сенатор-демократ Елізабет Воррен заявила, що "це корупція, просто і зрозуміло". Спікер палати представників США Ненсі Пелосі послалася на американську конституцію, згідно з якою "президент не може приймати подарунки або виплати від іноземних держав".
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