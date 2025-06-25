Трамп відповів, чи розглянуть США постачання Україні систем Patriot

Він не уточнив, чи продовжать США надання військової допомоги Україні, заявивши, що розгляне це питання.

Президент США Дональд Трамп назвав свою початкову обіцянку покласти край російському вторгненню в Україну "сарказмом" і визнав, що "це складніше, ніж люди можуть собі уявити".

Про це пише Clash Report.

Він не уточнив, чи продовжать США надання військової допомоги Україні, заявивши, що розгляне це питання.

"Щодо грошей, ми побачимо, як це буде. Ви знаєте, путін повинен припинити цю війну, люди гинуть", - сказав Трамп на прес-конференції на саміті НАТО.