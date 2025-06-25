Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп відповів, чи розглянуть США постачання Україні систем Patriot

25 червня 2025, 20:53
Трамп відповів, чи розглянуть США постачання Україні систем Patriot
Він не уточнив, чи продовжать США надання військової допомоги Україні, заявивши, що розгляне це питання.
Президент США Дональд Трамп назвав свою початкову обіцянку покласти край російському вторгненню в Україну "сарказмом" і визнав, що "це складніше, ніж люди можуть собі уявити".
 
Про це пише Clash Report.
 
Він не уточнив, чи продовжать США надання військової допомоги Україні, заявивши, що розгляне це питання.
 
"Щодо грошей, ми побачимо, як це буде. Ви знаєте, путін повинен припинити цю війну, люди гинуть", - сказав Трамп на прес-конференції на саміті НАТО.
 
Кореспондент Бі-бі-сі запитала в нього, чи готові США продавати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.
 
"Послухайте, вони дійсно хочуть отримати ці, як вони їх називають, протиракетні системи, Patriot. Ми подивимося, чи зможемо ми знайти кілька вільних. Знаєте, їх дуже складно дістати. Вони потрібні і нам. Ми постачаємо їх Ізраїлю. І вони неймовірно ефективні. І так, Україна хоче їх більше, ніж будь-чого іншого, як ви, мабуть, знаєте. Це дуже хороше питання", - відповів він.
 
Як пише BBC, журналісти, які були присутні на пресконференції, зазначають, що судячи з тону відповіді Трампа, він не виключає такої можливості.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Політика
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Переклад iPress – 25 червня 2025, 14:32
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Політика
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Переклад iPress – 25 червня 2025, 11:32
Пропагандистська гойдалка кремля. Антиядерні удари США викликають турбулентність в росії – Джулія Девіс
Політика
Пропагандистська гойдалка кремля. Антиядерні удари США викликають турбулентність в росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 25 червня 2025, 07:28
ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 24 червня 2025, 14:00
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Політика
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Переклад iPress – 24 червня 2025, 11:34
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Політика
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 червня 2025, 07:22
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Політика
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 червня 2025, 15:13
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 червня 2025, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється