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Трамп відправив сигнал Зеленському щодо завершення війни

22 грудня 2024, 16:19
Трамп відправив сигнал Зеленському щодо завершення війни
У повідомленні Трампа Зеленському йдеться про відмову від окупованих територій

Обраний президент США Дональд Трамп "надіслав повідомлення" Володимиру Зеленському, щоб він почав думати про припинення вогню. Також йдеться про відмову від окупованих територій.

Про це повідомляє El Pais.

Трамп наголосив, що хоча українці й прагнуть повернути свою землю, багато міст зруйновані настільки, що їх фактично немає сенсу відновлювати.
 
"Це 110-річна реконструкція", – додав він, ставлячи під сумнів доцільність такого повернення.
 
Водночас, за словами кількох анонімних європейських джерел, позиція Трампа не виглядає цілковито негативною. Призначений представником США в Україні генерал Кіт Келлог позитивно оцінив нові пакети озброєння від адміністрації Джо Байдена та дозвіл на удари по території росії. Джерела зазначають, що Трамп прагне миру, але з позиції сили, оскільки для нього важливо зберігати образ міцного лідера.
 
Європейські лідери також намагаються переконати Трампа, що вигідна для росії мирна угода може посилити Китай та Іран, союзників Кремля, і порушити баланс сил у світі.
 
"Трамп ще не прийняв рішення, один день він показує одне, а другий – інше, тому так важливо рухатися зараз і передати наші меседжі", – каже джерело в українському уряді.
 
El Pais пише, що обговорення можливих переговорів і безпекових гарантій залишаються непублічними.

 

Дональд Трампвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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