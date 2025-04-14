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Трамп відреагував на удар по Сумах

14 квітня 2025, 08:07
Трамп відреагував на удар по Сумах
Американський президент доволі розмито прокоментував удар росіян по Сумах, зазначивши, що удар був помилкою.
Президент США Дональд Трамп, коментуючи удар по Сумах, заявив, що йому сказали, що росія "зробила помилку".
 
Про це пише CNN.
 
"Я думаю, це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахливо", - сказав він журналістам.
 
На прохання пояснити, що він мав на увазі, коли говорив, що Росія зробила "помилку", Трамп відповів:
 
"Я вважаю, що це було - дивіться, ви спитаєте їх".
 
Однак, про кого саме він говорив, Трамп не уточнив.
 
Перед цим удар по Сумах прокоментував держсекретар США Марко Рубіо. Він заявив, що США висловлюють найглибші співчуття жертвам жахливого російського ракетного удару по Сумам.
 
"Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу і зусиль на те, щоб покласти край цій війні і домогтися міцного миру", - заявив він.
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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