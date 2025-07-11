Трамп відреагував на удар росії по пологовому будинку в Харкові

"Побачите, що буде відбуватися", - відповів він.

Президент США Дональд Трамп загадково відреагував на удар російської армії по пологовому будинку у місті Харків.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами дорогою до Техасу.

Під час спілкування з пресою біля Білого дому у Трампа запитали, як він ставиться до сьогоднішньої російської атаки на пологовий будинок.

"Побачите, що буде відбуватися", - відповів він.