Трамп відреагував на удар росії по пологовому будинку в Харкові
11 липня 2025, 19:57
"Побачите, що буде відбуватися", - відповів він.
Президент США Дональд Трамп загадково відреагував на удар російської армії по пологовому будинку у місті Харків.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами дорогою до Техасу.
Під час спілкування з пресою біля Білого дому у Трампа запитали, як він ставиться до сьогоднішньої російської атаки на пологовий будинок.
"Побачите, що буде відбуватися", - відповів він.
Нагадаємо, що сьогодні, близько 05:30 російська армія вдарила по Салтівському району Харкова двома дронами-камікадзе.Вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами.