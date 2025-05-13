Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп відвідає три найбагатші країни Перської затоки

13 травня 2025, 08:17
Трамп відвідає три найбагатші країни Перської затоки
Султан Оману Кабус бін Саїд аль Саїд на 40-му саміті Ради співробітництва країн Перської затоки в місті Доха, Катар, 9 грудня 2019 року Фото: Twitter/Міністерство закордонних справ Оману
Заплановано, що візит глави Білого дому триватиме з 12 по 16 травня.

Президент США Дональд Трамп сьогодні вирушає з державним візитом до трьох найбагатших країн Перської затоки: Саудівської Аравії, Катару і Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це інформує телеканал CNN

Ці країни пообіцяли інвестувати трильйони доларів у США, а також позиціонують себе як ключових партнерів Вашингтона у врегулюванні глобальних конфліктів: від Близького Сходу до України.

Зазначається, що Саудівська Аравія попросить від США гарантій безпеки. Уряд країни хоче повернутися до ідеї масштабного оборонного і торговельного пакту зі США, переговори щодо якого були зупинені через суперечки довкола ставлення Ізраїлю до палестинської державності. Також Суадівська Аравія домагається американської підтримки своєї ядерної програми, що викликає занепокоєння у Вашингтоні та Ізраїлі.

В цей же час, Об’єднані Арабські Емірати зосереджені на масштабних інвестиціях у штучний інтелект, мікрочипи, енергетику та виробництво. АОЕ вважають, що Трамп під час візиту скасує обмеження на експорт американських технологій до ОАЕ, запроваджені ще за адміністрації колишнього президента Джо Байдена.

Крім того, Катар має найтісніші безпекові зв’язки зі США серед країн регіону - на території країни розташована найбільша американська база на Близькому Сході. Катар активно виступає як дипломатичний посередник у регіональних конфліктах, зокрема в секторі Газа, Афганістані та Сирії. Під час візиту Трампа Доха планує порушити питання зняття санкцій із Сирії, які були накладені в 2020 році.

Також очікується низка значних домовленостей з усіма трьома країнами.

Заплановано, що візит глави Білого дому триватиме з 12 по 16 травня, а також, що Трамп візьме участь у саміті Ради співробітництва арабських держав, що відбудеться 14 травня в Ер-Ріяді.

 
Дональд Трампкраїни Перської затоки

Останні матеріали

Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Політика
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Переклад iPress – 13 травня 2025, 11:03
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Політика
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 12 травня 2025, 21:09
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Політика
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Переклад iPress – 12 травня 2025, 15:33
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Бізнес & Фінанси
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Переклад iPress – 12 травня 2025, 12:56
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О'Брайен
Політика
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2025, 22:02
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Політика
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 травня 2025, 13:30
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Cуспільство
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 травня 2025, 10:43
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Політика
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Переклад iPress – 08 травня 2025, 22:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється