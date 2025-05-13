Трамп відвідає три найбагатші країни Перської затоки

Султан Оману Кабус бін Саїд аль Саїд на 40-му саміті Ради співробітництва країн Перської затоки в місті Доха, Катар, 9 грудня 2019 року Фото: Twitter/Міністерство закордонних справ Оману

Заплановано, що візит глави Білого дому триватиме з 12 по 16 травня.

Президент США Дональд Трамп сьогодні вирушає з державним візитом до трьох найбагатших країн Перської затоки: Саудівської Аравії, Катару і Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це інформує телеканал CNN.

Ці країни пообіцяли інвестувати трильйони доларів у США, а також позиціонують себе як ключових партнерів Вашингтона у врегулюванні глобальних конфліктів: від Близького Сходу до України.

Зазначається, що Саудівська Аравія попросить від США гарантій безпеки. Уряд країни хоче повернутися до ідеї масштабного оборонного і торговельного пакту зі США, переговори щодо якого були зупинені через суперечки довкола ставлення Ізраїлю до палестинської державності. Також Суадівська Аравія домагається американської підтримки своєї ядерної програми, що викликає занепокоєння у Вашингтоні та Ізраїлі.

В цей же час, Об’єднані Арабські Емірати зосереджені на масштабних інвестиціях у штучний інтелект, мікрочипи, енергетику та виробництво. АОЕ вважають, що Трамп під час візиту скасує обмеження на експорт американських технологій до ОАЕ, запроваджені ще за адміністрації колишнього президента Джо Байдена.

Крім того, Катар має найтісніші безпекові зв’язки зі США серед країн регіону - на території країни розташована найбільша американська база на Близькому Сході. Катар активно виступає як дипломатичний посередник у регіональних конфліктах, зокрема в секторі Газа, Афганістані та Сирії. Під час візиту Трампа Доха планує порушити питання зняття санкцій із Сирії, які були накладені в 2020 році.

Також очікується низка значних домовленостей з усіма трьома країнами.

Заплановано, що візит глави Білого дому триватиме з 12 по 16 травня, а також, що Трамп візьме участь у саміті Ради співробітництва арабських держав, що відбудеться 14 травня в Ер-Ріяді.